«У компании ничего с собой нет»: пассажиры пытались спасти умершую в самолете из Екатеринбурга

Умершую в самолете женщину из Екатеринбурга пытались спасти пассажиры
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На борту не было медицинского оборудования
На борту не было медицинского оборудования Фото:
новость из сюжета
Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

Пассажиры самолета авиакомпании Nordwind, летевшего из Екатеринбурга в Сочи, пытались спасти 42-летнюю женщину, которая скончалась прямо на борту. Однако у стюардов не оказалось медицинского оборудования, рассказал URA.RU читатель.

«Пока летели, все искали прибор для давления. У этой авиакомпании ничего с собой нет», — сказал пассажир борта. В пресс-службе перевозчика воздерживаются от комментариев.

Воздушное судно с 564 пассажирами развернули над казахским селом Мукур днем 27 мая после сигнала бедствия. Вскоре его посадили в аэропорту города Актобе. Женщина скончалась до прибытия медиков.

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Пассажиры самолета авиакомпании Nordwind, летевшего из Екатеринбурга в Сочи, пытались спасти 42-летнюю женщину, которая скончалась прямо на борту. Однако у стюардов не оказалось медицинского оборудования, рассказал URA.RU читатель. «Пока летели, все искали прибор для давления. У этой авиакомпании ничего с собой нет», — сказал пассажир борта. В пресс-службе перевозчика воздерживаются от комментариев. Воздушное судно с 564 пассажирами развернули над казахским селом Мукур днем 27 мая после сигнала бедствия. Вскоре его посадили в аэропорту города Актобе. Женщина скончалась до прибытия медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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