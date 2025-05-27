«У компании ничего с собой нет»: пассажиры пытались спасти умершую в самолете из Екатеринбурга

Пассажиры самолета авиакомпании Nordwind, летевшего из Екатеринбурга в Сочи, пытались спасти 42-летнюю женщину, которая скончалась прямо на борту. Однако у стюардов не оказалось медицинского оборудования, рассказал URA.RU читатель.
«Пока летели, все искали прибор для давления. У этой авиакомпании ничего с собой нет», — сказал пассажир борта. В пресс-службе перевозчика воздерживаются от комментариев.
Воздушное судно с 564 пассажирами развернули над казахским селом Мукур днем 27 мая после сигнала бедствия. Вскоре его посадили в аэропорту города Актобе. Женщина скончалась до прибытия медиков.
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