Отец пропавшего пермского ребенка находится в колонии

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Папа мальчика отбывает наказание за совершенное преступление
Папа мальчика отбывает наказание за совершенное преступление Фото:

Отец шестилетнего Марка Аглиуллина, который пропал в Кизеле Пермского края 25 мая, находится в местах лишения свободы. Мальчик жил с матерью.

«Отца Марка зовут Дмитрий. Сейчас он находится в местах лишения свободы», — рассказал один из сотрудников полиции корреспонденту 59.RU. Мальчик жил с матерью, известно, что у него есть старший брат.

Марк Аглиуллин пропал днем 25 мая. Он пошел на детскую площадку и исчез. Есть версия, что он мог отправиться искать своего брата. Сейчас поиском ребенка занимаются волонтеры и правоохранители. С воздуха поиском ребенка занимается легкомоторный самолет. URA.RU ведет прямую трансляцию, где рассказывает подробности о розыске ребенка.

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Отец шестилетнего Марка Аглиуллина, который пропал в Кизеле Пермского края 25 мая, находится в местах лишения свободы. Мальчик жил с матерью. «Отца Марка зовут Дмитрий. Сейчас он находится в местах лишения свободы», — рассказал один из сотрудников полиции корреспонденту 59.RU. Мальчик жил с матерью, известно, что у него есть старший брат. Марк Аглиуллин пропал днем 25 мая. Он пошел на детскую площадку и исчез. Есть версия, что он мог отправиться искать своего брата. Сейчас поиском ребенка занимаются волонтеры и правоохранители. С воздуха поиском ребенка занимается легкомоторный самолет. URA.RU ведет прямую трансляцию, где рассказывает подробности о розыске ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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