Отец пропавшего пермского ребенка находится в колонии

Отец шестилетнего Марка Аглиуллина, который пропал в Кизеле Пермского края 25 мая, находится в местах лишения свободы. Мальчик жил с матерью.
«Отца Марка зовут Дмитрий. Сейчас он находится в местах лишения свободы», — рассказал один из сотрудников полиции корреспонденту 59.RU. Мальчик жил с матерью, известно, что у него есть старший брат.
Марк Аглиуллин пропал днем 25 мая. Он пошел на детскую площадку и исчез. Есть версия, что он мог отправиться искать своего брата. Сейчас поиском ребенка занимаются волонтеры и правоохранители. С воздуха поиском ребенка занимается легкомоторный самолет. URA.RU ведет прямую трансляцию, где рассказывает подробности о розыске ребенка.
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