Шестилетнего Марка Аглиуллина, пропавшего 25 мая, ищут с помощью самолета. К розыску подключилась легкомоторная авиация, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Волонтеры прочесывают территорию, поделенную на квадраты. Только за сегодня было осмотрено 50 колодцев. С воздуха ребенка разыскивает легкомоторный самолет», — уточняет корреспондент агентства.
На месте работают волонтеры из Кизела, Перми и Кирова. Также в ближайшее время прибудут группы из Свердловской и Челябинской областей. Мэр Кизела Андрей Родыгин призвал всех местных жителей присоединиться к поискам. Также в зоне поисков находятся правоохранители.
Шестилетний Марк Аглиуллин пропал около полудня 25 мая. Ребенок вышел погулять на детскую площадку и исчез. Местные жители говорили, что видели, как он искал своего брата. Уже двое суток местонахождение ребенка неизвестно.
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