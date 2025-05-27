Пропавшего в Кизеле ребенка с воздуха ищет легкомоторный самолет. Видео

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Ребенка ищут с помощью малой авиации
Ребенка ищут с помощью малой авиации Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пропал шестилетний мальчик

Шестилетнего Марка Аглиуллина, пропавшего 25 мая, ищут с помощью самолета. К розыску подключилась легкомоторная авиация, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Волонтеры прочесывают территорию, поделенную на квадраты. Только за сегодня было осмотрено 50 колодцев. С воздуха ребенка разыскивает легкомоторный самолет», — уточняет корреспондент агентства.

На месте работают волонтеры из Кизела, Перми и Кирова. Также в ближайшее время прибудут группы из Свердловской и Челябинской областей. Мэр Кизела Андрей Родыгин призвал всех местных жителей присоединиться к поискам. Также в зоне поисков находятся правоохранители.

Шестилетний Марк Аглиуллин пропал около полудня 25 мая. Ребенок вышел погулять на детскую площадку и исчез. Местные жители говорили, что видели, как он искал своего брата. Уже двое суток местонахождение ребенка неизвестно.

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Шестилетнего Марка Аглиуллина, пропавшего 25 мая, ищут с помощью самолета. К розыску подключилась легкомоторная авиация, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Волонтеры прочесывают территорию, поделенную на квадраты. Только за сегодня было осмотрено 50 колодцев. С воздуха ребенка разыскивает легкомоторный самолет», — уточняет корреспондент агентства. На месте работают волонтеры из Кизела, Перми и Кирова. Также в ближайшее время прибудут группы из Свердловской и Челябинской областей. Мэр Кизела Андрей Родыгин призвал всех местных жителей присоединиться к поискам. Также в зоне поисков находятся правоохранители. Шестилетний Марк Аглиуллин пропал около полудня 25 мая. Ребенок вышел погулять на детскую площадку и исчез. Местные жители говорили, что видели, как он искал своего брата. Уже двое суток местонахождение ребенка неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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