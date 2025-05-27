Пропавший в Кизеле шестилетний ребенок нездоров и не разговаривает

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Поисками пропавшего мальчика занимаются полицейские и волонтеры
Поисками пропавшего мальчика занимаются полицейские и волонтеры Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пропал шестилетний мальчик

У пропавшего в Кизеле Пермского края шестилетнего Марка Аглиуллина есть проблемы со здоровьем. Ребенок не разговаривает, сообщило со ссылкой на полицейского 59.RU.

«Что у него в голове? Он, может быть, куда-нибудь прямо пошел и в лес», — цитирует сотрудника полиции издание. Оно уточняет, что полицейские и следователи СУ СК работают в доме, где живет семья пропавшего мальчика «в рамках уголовного дела». При этом официально о возбуждении дела правоохранительные органы не сообщали.

Шестилетний житель Кизела Марк Аглиуллин пропал около полудня 25 мая. Мальчик вышел погулять на детскую площадку и исчез. Очевидцы сообщали, что видели, как он искал своего брата. Местонахождение ребенка неизвестно уже двое суток. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры. К поисковой операции также подключили легкомоторный самолет. 

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У пропавшего в Кизеле Пермского края шестилетнего Марка Аглиуллина есть проблемы со здоровьем. Ребенок не разговаривает, сообщило со ссылкой на полицейского 59.RU. «Что у него в голове? Он, может быть, куда-нибудь прямо пошел и в лес», — цитирует сотрудника полиции издание. Оно уточняет, что полицейские и следователи СУ СК работают в доме, где живет семья пропавшего мальчика «в рамках уголовного дела». При этом официально о возбуждении дела правоохранительные органы не сообщали. Шестилетний житель Кизела Марк Аглиуллин пропал около полудня 25 мая. Мальчик вышел погулять на детскую площадку и исчез. Очевидцы сообщали, что видели, как он искал своего брата. Местонахождение ребенка неизвестно уже двое суток. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры. К поисковой операции также подключили легкомоторный самолет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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