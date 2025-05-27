Пропавший в Кизеле шестилетний ребенок нездоров и не разговаривает

У пропавшего в Кизеле Пермского края шестилетнего Марка Аглиуллина есть проблемы со здоровьем. Ребенок не разговаривает, сообщило со ссылкой на полицейского 59.RU.
«Что у него в голове? Он, может быть, куда-нибудь прямо пошел и в лес», — цитирует сотрудника полиции издание. Оно уточняет, что полицейские и следователи СУ СК работают в доме, где живет семья пропавшего мальчика «в рамках уголовного дела». При этом официально о возбуждении дела правоохранительные органы не сообщали.
Шестилетний житель Кизела Марк Аглиуллин пропал около полудня 25 мая. Мальчик вышел погулять на детскую площадку и исчез. Очевидцы сообщали, что видели, как он искал своего брата. Местонахождение ребенка неизвестно уже двое суток. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры. К поисковой операции также подключили легкомоторный самолет.
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