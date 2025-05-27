После исчезновения ребенка в Кизеле возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после того, как в Кизеле пропал шестилетний Марк Аглиуллин. Об этом в URA.RU рассказали в СУ СК по Пермскому краю.
«Возбуждено уголовное дело по статье „Убийство малолетнего“. Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс следственно-оперативных и поисковых мероприятий, допрошены родственники, соседи и знакомые семьи пропавшего мальчика, проведен подворовой обход в районе его проживания. С камер наружного наблюдения, расположенных на зданиях города, изъяты видеозаписи, они изучаются следователями», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что к поискам ребенка привлечено свыше 230 человек. Это следователи, следователи, криминалисты, а также другие представители правоохранительных органов. На месте работают волонтеры поисковых отрядов и местные жители.
Марк Аглиуллин ушел из дома около полудня 2 мая. С тех пор его никто не видел. Местные жители сообщили, что он мог искать брата. Известно, что отец ребенка находится в местах лишения свободы, а сам мальчик не разговаривает. Всех, кто располагает информацией о местоположении ребенка, просят сообщать по телефонам: 8 (342) 249-54-55, в органы внутренних дел по круглосуточному телефону «02», с мобильного — «102», «020» либо 8 (342) 241-36-40.
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