Депутат Буцкая: скидки на авиабилеты детям нужно продлить до 14 лет

Депутат Буцкая предложила продлить скидки на авиабилеты детям до 14 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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По действующим правилам билет за полцены можно купить ребенку до 12 лет
По действующим правилам билет за полцены можно купить ребенку до 12 лет Фото:

Скидка в размере 50% на покупку авиабилетов детям следует продлить до 14 лет, и в Госдуме намерены заняться решением этого вопроса. Об этом в разговоре с URA.RU заявила зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Установление возрастной границы на уровне 12 лет вызывает вопросы у всех, кто имеет отношение к российскому законодательству, — отметила депутат. — Авиакомпании объясняют это отсылкой к международным нормам, согласно которым детский билет покупается до достижения ребенком 12-летнего возраста. Думаю, будет целесообразно поднять планку хотя бы до 14-ти, когда в России получают паспорт. Мы обязательно займемся рассмотрением этого вопроса в Госдуме».

В беседе с журналистом агентства Татьяна Буцкая также рассказала, что в Госдуме пришли к необходимости отмены детского тарифа в такси. «Вызывая такси, вы должны иметь возможность указать, что вызываете машину для поездки с ребенком, однако дополнительных денег за это брать не будут», — поясняет она. По словам депутата, данный вопрос требует внутренних решений бизнеса, и сейчас эти решения прорабатываются.

Напомним, что с 2025 года все российские авиакомпании обязали продавать детям до 12 лет билеты со скидкой 50 %. Льгота положена всем семьям, имеющим российское гражданство. Подробнее о мерах, которые давно назрели для поддержки семейного туризма, — в материале URA.RU.

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Скидка в размере 50% на покупку авиабилетов детям следует продлить до 14 лет, и в Госдуме намерены заняться решением этого вопроса. Об этом в разговоре с URA.RU заявила зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «Установление возрастной границы на уровне 12 лет вызывает вопросы у всех, кто имеет отношение к российскому законодательству, — отметила депутат. — Авиакомпании объясняют это отсылкой к международным нормам, согласно которым детский билет покупается до достижения ребенком 12-летнего возраста. Думаю, будет целесообразно поднять планку хотя бы до 14-ти, когда в России получают паспорт. Мы обязательно займемся рассмотрением этого вопроса в Госдуме». В беседе с журналистом агентства Татьяна Буцкая также рассказала, что в Госдуме пришли к необходимости отмены детского тарифа в такси. «Вызывая такси, вы должны иметь возможность указать, что вызываете машину для поездки с ребенком, однако дополнительных денег за это брать не будут», — поясняет она. По словам депутата, данный вопрос требует внутренних решений бизнеса, и сейчас эти решения прорабатываются. Напомним, что с 2025 года все российские авиакомпании обязали продавать детям до 12 лет билеты со скидкой 50 %. Льгота положена всем семьям, имеющим российское гражданство. Подробнее о мерах, которые давно назрели для поддержки семейного туризма, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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