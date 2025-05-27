В Шурышкарском районе ЯНАО летняя навигация откроется 2 июня. Первый рейс запланирован по маршруту Мужи — Овгорт, сообщает пресс-служба районной администрации.
«Первый запланированный рейс отправится по маршруту Мужи — Овгорт с остановками в Новом Киевате и Ямгорте. Далее по расписанию, оно осталось без изменений. Взрослый билет от районного центра до Овгорта стоит 700 рублей, столько же — до Шурышкар. На 100 рублей больше — до села Лопхари. По маршруту Мужи — Азовы 400 рублей, до Восяхово — 150 рублей», — сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале.
Теплоход «Метеор» из деревни Казым-Мыс в Салехард, с остановками в Горках, Лопхарях и Питляре начнет курсировать уже 1 июня. Цена взрослого билета за весь маршрут составляет 2 370 рублей, а за проезд ребенка в возрасте от пяти до десяти лет придется отдать 1 185 рублей.
Ранее сообщалось, что с 10 июня в ЯНАО стартует северная навигация по другому маршруту — Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно, где также открыта онлайн-продажа билетов. Стоимость билетов для взрослых составит 2190 рублей, для детей — 1095 рублей.
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