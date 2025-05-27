В ЯНАО стартует летняя навигация

В Шурышкарском районе ЯНАО речные суда начнут работу со 2 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 июня в ЯНАО открывается навигация
С 1 июня в ЯНАО открывается навигация Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО летняя навигация откроется 2 июня. Первый рейс запланирован по маршруту Мужи — Овгорт, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Первый запланированный рейс отправится по маршруту Мужи — Овгорт с остановками в Новом Киевате и Ямгорте. Далее по расписанию, оно осталось без изменений. Взрослый билет от районного центра до Овгорта стоит 700 рублей, столько же — до Шурышкар. На 100 рублей больше — до села Лопхари. По маршруту Мужи — Азовы 400 рублей, до Восяхово — 150 рублей», — сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале.

Теплоход «Метеор» из деревни Казым-Мыс в Салехард, с остановками в Горках, Лопхарях и Питляре начнет курсировать уже 1 июня. Цена взрослого билета за весь маршрут составляет 2 370 рублей, а за проезд ребенка в возрасте от пяти до десяти лет придется отдать 1 185 рублей.

Ранее сообщалось, что с 10 июня в ЯНАО стартует северная навигация по другому маршруту — Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно, где также открыта онлайн-продажа билетов. Стоимость билетов для взрослых составит 2190 рублей, для детей — 1095 рублей.

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В Шурышкарском районе ЯНАО летняя навигация откроется 2 июня. Первый рейс запланирован по маршруту Мужи — Овгорт, сообщает пресс-служба районной администрации. «Первый запланированный рейс отправится по маршруту Мужи — Овгорт с остановками в Новом Киевате и Ямгорте. Далее по расписанию, оно осталось без изменений. Взрослый билет от районного центра до Овгорта стоит 700 рублей, столько же — до Шурышкар. На 100 рублей больше — до села Лопхари. По маршруту Мужи — Азовы 400 рублей, до Восяхово — 150 рублей», — сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале. Теплоход «Метеор» из деревни Казым-Мыс в Салехард, с остановками в Горках, Лопхарях и Питляре начнет курсировать уже 1 июня. Цена взрослого билета за весь маршрут составляет 2 370 рублей, а за проезд ребенка в возрасте от пяти до десяти лет придется отдать 1 185 рублей. Ранее сообщалось, что с 10 июня в ЯНАО стартует северная навигация по другому маршруту — Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно, где также открыта онлайн-продажа билетов. Стоимость билетов для взрослых составит 2190 рублей, для детей — 1095 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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