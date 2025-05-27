Пассажирку, умершую в воздухе по пути из Екатеринбурга в Сочи, спасали 40 минут

27 мая 2025 в 16:24 Размер текста - 17 +

Стюарды пытались помочь пассажирке, но все оказалось напрасно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи Женщину, которая умерла в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, реанимировали в воздухе 40 минут. Об этом URA.RU сообщил источник. «В общей сложности пассажирка находилась в воздухе один час три минуты. Когда ей внезапно стало плохо, ей пытались оказать помощь бортпроводники. Они 40 минут реанимировали женщину, но к моменту экстренной посадки в Актобе (Казахстан) она скончалась», — пояснил собеседник агентства. Сейчас ее тело осталось в Казахстане, где проведут вскрытие. Известно, что женщина летела из Екатеринбурга в Сочи на отдых с семьей. Более подробная информация, — в сюжете агентства. Пассажиры лайнера шокированы трагическим происшествием Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщину, которая умерла в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, реанимировали в воздухе 40 минут. Об этом URA.RU сообщил источник. «В общей сложности пассажирка находилась в воздухе один час три минуты. Когда ей внезапно стало плохо, ей пытались оказать помощь бортпроводники. Они 40 минут реанимировали женщину, но к моменту экстренной посадки в Актобе (Казахстан) она скончалась», — пояснил собеседник агентства. Сейчас ее тело осталось в Казахстане, где проведут вскрытие. Известно, что женщина летела из Екатеринбурга в Сочи на отдых с семьей. Более подробная информация, — в сюжете агентства.