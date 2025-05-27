Пассажирку, умершую в воздухе по пути из Екатеринбурга в Сочи, спасали 40 минут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, стюардессы, споттинг, самолет, стюардесса, бортпроводники, борт самолета
Стюарды пытались помочь пассажирке, но все оказалось напрасно (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

Женщину, которая умерла в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, реанимировали в воздухе 40 минут. Об этом URA.RU сообщил источник.

«В общей сложности пассажирка находилась в воздухе один час три минуты. Когда ей внезапно стало плохо, ей пытались оказать помощь бортпроводники. Они 40 минут реанимировали женщину, но к моменту экстренной посадки в Актобе (Казахстан) она скончалась», — пояснил собеседник агентства.

Сейчас ее тело осталось в Казахстане, где проведут вскрытие. Известно, что женщина летела из Екатеринбурга в Сочи на отдых с семьей. Более подробная информация, — в сюжете агентства.

Пассажиры лайнера шокированы трагическим происшествием
Пассажиры лайнера шокированы трагическим происшествием
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщину, которая умерла в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, реанимировали в воздухе 40 минут. Об этом URA.RU сообщил источник. «В общей сложности пассажирка находилась в воздухе один час три минуты. Когда ей внезапно стало плохо, ей пытались оказать помощь бортпроводники. Они 40 минут реанимировали женщину, но к моменту экстренной посадки в Актобе (Казахстан) она скончалась», — пояснил собеседник агентства. Сейчас ее тело осталось в Казахстане, где проведут вскрытие. Известно, что женщина летела из Екатеринбурга в Сочи на отдых с семьей. Более подробная информация, — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...