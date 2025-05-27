У екатеринбурженки, умершей на борту самолета в Сочи, остались дети

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На борту вместе с женщиной находились ее муж и двое детей
На борту вместе с женщиной находились ее муж и двое детей Фото:
новость из сюжета
Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

У екатеринбурженки, которая умерла во время рейса из Екатеринбурга в Сочи осталось трое детей. Об этом URA.RU рассказала знакомая семьи. 

«Хорошая, дружная семья. У них трое детей», — поделилась собеседница. Она также выразила соболезнования родственникам женщины. 

Как рассказал источник URA.RU, женщина летела на отдых. В самолете вместе с ней находились муж и двое детей. 42-летняя женщина умерла прямо в воздухе на борту авиакомпании Nordwind. В тот момент лайнер был над территорией Казахстана. Судно экстренно приземлилось в городе Актобе, но пассажирка уже была мертва.

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У екатеринбурженки, которая умерла во время рейса из Екатеринбурга в Сочи осталось трое детей. Об этом URA.RU рассказала знакомая семьи.  «Хорошая, дружная семья. У них трое детей», — поделилась собеседница. Она также выразила соболезнования родственникам женщины.  Как рассказал источник URA.RU, женщина летела на отдых. В самолете вместе с ней находились муж и двое детей. 42-летняя женщина умерла прямо в воздухе на борту авиакомпании Nordwind. В тот момент лайнер был над территорией Казахстана. Судно экстренно приземлилось в городе Актобе, но пассажирка уже была мертва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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