В ГД внесут закон о праве регионов устанавливать правила проживания мигрантов

Депутаты партии «Новые люди» намерены внести в Госдуму законопроект, который предоставит российским регионам право самостоятельно устанавливать правила проживания для мигрантов. Об этом сообщил лидер фракции Алексей Нечаев.
«„Новые люди“ внесут закон о праве регионов устанавливать свои правила проживания для мигрантов. Например, ограничивать количество мигрантов в одной квартире. Или вводить требования к минимальному знанию русского языка», — передает ТАСС слова Нечаева. Он добавил, что в настоящее время губернаторы не обладают соответствующими полномочиями, вследствие чего целые районы превращаются в гетто, населенные мигрантами.
Лидер фракции также напомнил, что «Новые люди» уже разрабатывали инициативу о квотировании расселения мигрантов по районам. В соответствии с этим предложением, если доля мигрантов превысит 10% от числа жителей района, работающим иностранцам будет запрещено снимать там жилье. Авторы инициативы считают, что такие меры помогут обеспечить более эффективную интеграцию мигрантов и снизить социальную напряженность в регионах.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий возможность регистрации мигрантов с использованием мобильного приложения. Этот механизм будет опробован в рамках эксперимента, который пройдет с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года на территории Москвы и Московской области. Нововведение распространяется, в том числе, на трудовых мигрантов, прибывших в РФ без необходимости получения визы и обладающих разрешением на осуществление трудовой деятельности.
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