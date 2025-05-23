Путин подписал закон, который ужесточит контроль за мигрантами

Путин: контроль за мигрантами будет вестись через мобильное приложение
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Путин подписал закон о новых методах для контроля за мигрантами в РФ
Путин подписал закон о новых методах для контроля за мигрантами в РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации мигрантов посредством мобильного приложения. Подобное будет действовать в виде эксперимента в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года, говорится в соответствующем документе. 

«О проведении в Москве и области эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации. 

В перечень лиц, подлежащих учету, входят трудовые мигранты, прибывшие в РФ в безвизовом порядке и обладающие правом на трудовую деятельность. Помимо этого, учету подлежат мигранты, въехавшие в страну не для трудовой деятельности, но впоследствии изменившие цель своего пребывания, а также иностранцы, находящиеся в пилотных регионах свыше 90 суток при условии, что их въезд в Россию не был связан с трудовой деятельностью.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации мигрантов посредством мобильного приложения. Подобное будет действовать в виде эксперимента в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года, говорится в соответствующем документе.  «О проведении в Москве и области эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации.  В перечень лиц, подлежащих учету, входят трудовые мигранты, прибывшие в РФ в безвизовом порядке и обладающие правом на трудовую деятельность. Помимо этого, учету подлежат мигранты, въехавшие в страну не для трудовой деятельности, но впоследствии изменившие цель своего пребывания, а также иностранцы, находящиеся в пилотных регионах свыше 90 суток при условии, что их въезд в Россию не был связан с трудовой деятельностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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