Путин подписал закон, который ужесточит контроль за мигрантами

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации мигрантов посредством мобильного приложения. Подобное будет действовать в виде эксперимента в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года, говорится в соответствующем документе.
«О проведении в Москве и области эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации.
В перечень лиц, подлежащих учету, входят трудовые мигранты, прибывшие в РФ в безвизовом порядке и обладающие правом на трудовую деятельность. Помимо этого, учету подлежат мигранты, въехавшие в страну не для трудовой деятельности, но впоследствии изменившие цель своего пребывания, а также иностранцы, находящиеся в пилотных регионах свыше 90 суток при условии, что их въезд в Россию не был связан с трудовой деятельностью.
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