Юрист назвала ключевую для россиян деталь нового закона о депремированиях

Работодатели в России смогут депремировать сотрудников максимум на 20% от заработной платы и только на определенный срок. Об этом URA.RU рассказала юрист, член палаты налоговых консультантов РФ Валентина Яковлева, комментируя новый законопроект, направленный на защиту работников. Раньше, подчеркнула она, работодатель сам определял размер штрафа.
«Что касается уменьшения премии: теперь, согласно новому законопроекту, такое будет возможно только за тот период, в котором допущено нарушение и только в размере не более 20%. Это ключевое изменение. Теперь у работодателей будет меньше механизмов, чтобы влиять на выплату или невыплату премии сотрудникам. <...> Раньше законодательно это никак не было закреплено — ничего не было на этот счет [связанного с начислением депремирования]», — подчеркнула юрист в беседе с журналистом агентства.
Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, который усиливает гарантии работников при начислении и выплате премиальных. Принятый документ направлен на предотвращение необоснованного уменьшения премий для сотрудников, в отношении которых были применены дисциплинарные меры.
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