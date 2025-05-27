Госдума ограничила работодателям возможность депремировать работников

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту прав работников при начислении и выплате премий. Новый нормативный акт призван исключить случаи необоснованного снижения премий сотрудникам, получившим дисциплинарные взыскания.
Согласно принятому документу, пишет РИА Новости, работодатель обязан четко прописывать в трудовых договорах и локальных нормативных актах условия, размеры и сроки выплаты премий. Теперь при разработке систем премирования должны быть учтены качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий. Это позволит повысить прозрачность начисления премий и снизить риск злоупотреблений со стороны работодателей.
Закон ограничивает возможность снижения премии сотруднику только тем периодом, в котором было применено дисциплинарное взыскание. Работодатель может уменьшить премию исключительно за этот период и только по тем выплатам, которые начисляются за аналогичный срок. Кроме того, общее снижение заработной платы, связанное с дисциплинарным взысканием, не может превышать 20% в месяц.
Документ не ограничивает право работодателя применять дисциплинарные меры, такие как замечание, выговор или увольнение. Однако теперь взыскания не могут использоваться как повод для произвольного уменьшения всех выплат, включая заработанные премии, например, за выполнение платных услуг. Помимо регулирования премий, законом обновлены нормы о режиме работы и отдыха для сотрудников с особым графиком, правила совместительства для педагогов, медицинских и культурных работников. Также скорректированы нормы труда несовершеннолетних и порядок работы за границей.
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