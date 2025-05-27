«Выжить» с работы не выйдет: юрист назвала плюсы нового закона о депремированиях

Юрист Яковлева: работодатели будут меньше влиять на депермирования
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Работодатели теперь могут депремировать сотрудника только на срок самого дисциплинарного нарушения, подчеркнула юрист
Работодатели теперь могут депремировать сотрудника только на срок самого дисциплинарного нарушения, подчеркнула юрист Фото:

Новый законопроект, направленный на защиту работников и одобренный Госдумой сразу в третьем чтении, теперь лишит работодателей возможности депремировать сотрудников бессрочно. Если изначально у них была возможность, апеллируя к административному взысканию, депермировать сотрудника в течение целого года, чтобы "выжить" его с работы, то сейчас у любого "штрафа" есть определенный срок. Об этом рассказала в беседе с URA.RU юрист, член палаты налоговых консультантов РФ Валентина Яковлева. 

"Теперь у работодателя будет меньше механизмов каким либо образом влиять на механизм выплаты премий. Раньше к сотруднику могли предъявить дисциплинарное взыскание и компания специально прописывала условия для лишения премии человеку  на период действия взыскания. который мог действовать и целый год, Это был один из способов, чтобы "выжить" сотрудника с работы. Это была распространенная практика. Теперь же, если дисциплинарный проступок был совершен, например, в апреле, то теперь премии работника смогут лишить только на этот месяц", — подчеркнула юрист Яковлева в беседе с корреспондентом агентства. 

Она также отметила, что теперь, согласно новому законопроекту, работника могут депремировать максимум на 20%. Раньше соответствующий размер определял сам работодатель. 

Госдума в третьем чтении приняла закон, который ограничивает работодателей в возможности для депремирования. Документ также теперь официально обязывает работодателей четко прописывать условия и сроки премирования в трудовых договорах. 

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Новый законопроект, направленный на защиту работников и одобренный Госдумой сразу в третьем чтении, теперь лишит работодателей возможности депремировать сотрудников бессрочно. Если изначально у них была возможность, апеллируя к административному взысканию, депермировать сотрудника в течение целого года, чтобы "выжить" его с работы, то сейчас у любого "штрафа" есть определенный срок. Об этом рассказала в беседе с URA.RU юрист, член палаты налоговых консультантов РФ Валентина Яковлева.  "Теперь у работодателя будет меньше механизмов каким либо образом влиять на механизм выплаты премий. Раньше к сотруднику могли предъявить дисциплинарное взыскание и компания специально прописывала условия для лишения премии человеку  на период действия взыскания. который мог действовать и целый год, Это был один из способов, чтобы "выжить" сотрудника с работы. Это была распространенная практика. Теперь же, если дисциплинарный проступок был совершен, например, в апреле, то теперь премии работника смогут лишить только на этот месяц", — подчеркнула юрист Яковлева в беседе с корреспондентом агентства.  Она также отметила, что теперь, согласно новому законопроекту, работника могут депремировать максимум на 20%. Раньше соответствующий размер определял сам работодатель.  Госдума в третьем чтении приняла закон, который ограничивает работодателей в возможности для депремирования. Документ также теперь официально обязывает работодателей четко прописывать условия и сроки премирования в трудовых договорах. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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