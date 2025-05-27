Российские зенитчики сбили украинский истребитель МиГ-29

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Российские зенитчики сбили неуловимый МиГ-29 ВСУ
Российские зенитчики сбили неуловимый МиГ-29 ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» уничтожили украинский истребитель МиГ-29, который ранее неоднократно удавалось избежать поражения. Об этом сообщают корреспонденты, которые пообщались с начальником расчета Антоном Осиповым.

«Самолет проявился на радарах, а расчет оказался достаточно умелым, чтобы этой ошибкой воспользоваться. Решение, захват, пуск — и вот ракета уже уносится в сторону зазнавшегося украинского аса», — пишет «Звезда».

Как рассказали зенитчики, для обнаружения и захвата цели этому комплексу достаточно всего трех секунд. Осипов уточнил: «Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела. По данным военных, этот же самолет ВСУ трижды попадал на радары ПВО, подлетал близко к российским расчетам и вел себя вызывающе, однако ему удавалось уйти от ракет.

В этот раз «поймать» противника удалось благодаря его ошибке — пилот МиГ-29 по неустановленной причине поднялся выше безопасного уровня, попав в зону видимости комплекса. В течение нескольких секунд после этого истребитель был уничтожен. Когда именно произошел инцидент, расчет ЗРК не уточняет.

При этом, 24 мая Минобороны России сообщило о том, что средствами ПВО был уничтожен истребитель МиГ-29, принадлежащий ВСУ. По данным ведомства, кроме самолета были перехвачены три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 174 беспилотника. Кроме того, российские военные ликвидировали семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

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Российские бойцы зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» уничтожили украинский истребитель МиГ-29, который ранее неоднократно удавалось избежать поражения. Об этом сообщают корреспонденты, которые пообщались с начальником расчета Антоном Осиповым. «Самолет проявился на радарах, а расчет оказался достаточно умелым, чтобы этой ошибкой воспользоваться. Решение, захват, пуск — и вот ракета уже уносится в сторону зазнавшегося украинского аса», — пишет «Звезда». Как рассказали зенитчики, для обнаружения и захвата цели этому комплексу достаточно всего трех секунд. Осипов уточнил: «Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела. По данным военных, этот же самолет ВСУ трижды попадал на радары ПВО, подлетал близко к российским расчетам и вел себя вызывающе, однако ему удавалось уйти от ракет. В этот раз «поймать» противника удалось благодаря его ошибке — пилот МиГ-29 по неустановленной причине поднялся выше безопасного уровня, попав в зону видимости комплекса. В течение нескольких секунд после этого истребитель был уничтожен. Когда именно произошел инцидент, расчет ЗРК не уточняет. При этом, 24 мая Минобороны России сообщило о том, что средствами ПВО был уничтожен истребитель МиГ-29, принадлежащий ВСУ. По данным ведомства, кроме самолета были перехвачены три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 174 беспилотника. Кроме того, российские военные ликвидировали семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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