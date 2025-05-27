27 мая 2025

Семья раскрыла, почему екатеринбурженка умерла в самолете по дороге в Сочи

У екатеринбурженки, умершей в самолете, было осложнение после Covid
© Служба новостей «URA.RU»
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Здоровье, сердце. Создано в Midjourney, сердце, здоровье, врач, кардиолог
После COVID у женщины развилось осложнение на сердце Фото:
новость из сюжета
Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

Мать троих детей, которая скончалась в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, ранее перенесла коронавирус, после которого возникло осложнение на сердце. Об этом URA.RU рассказала ее свекровь.

«У Ани после ковида осложнение на сердце. Она два раза в Москве лечилась. Нынче у них были куплены путевки, отель забронирован, они летели с детьми отдыхать. Видимо, это осложнение и стало причиной [смерти]», — объяснила женщина.

У Анны осталось трое детей: дочери 20 м 14 лет и восьмилетний сын. Со средним и младшим ребенком супруги и летели в отпуск. После внезапной трагедии они были вынуждены продолжить путь в Сочи, чтобы встретиться там с представителями авиакомпании Nordwind. Там детей посадили на рейс до Екатеринбурга, а муж Ани полетел в Казахстан. Там осталось тело его жены, мужчина должен будет решить вопрос о его транспортировке.

42-летней женщине стало плохо, когда борт пролетал над Казахстаном. Лайнер подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в городе Актобе. Бортпроводники 40 минут пытались реанимировать пассажирку, но она скончалась еще до приземления.

«Я так полагаю, что приборов-то на борту точно не было. Чтобы в такой ситуации что-то предпринять, должен быть дефибриллятор и специалист, который умеет им пользоваться, скорая. Я даже не знаю, был ли доктор на борту, это же как лотерея. Все на глазах у детей произошло. Очень страшно», — говорит родственница Анны.

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Мать троих детей, которая скончалась в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, ранее перенесла коронавирус, после которого возникло осложнение на сердце. Об этом URA.RU рассказала ее свекровь. «У Ани после ковида осложнение на сердце. Она два раза в Москве лечилась. Нынче у них были куплены путевки, отель забронирован, они летели с детьми отдыхать. Видимо, это осложнение и стало причиной [смерти]», — объяснила женщина. У Анны осталось трое детей: дочери 20 м 14 лет и восьмилетний сын. Со средним и младшим ребенком супруги и летели в отпуск. После внезапной трагедии они были вынуждены продолжить путь в Сочи, чтобы встретиться там с представителями авиакомпании Nordwind. Там детей посадили на рейс до Екатеринбурга, а муж Ани полетел в Казахстан. Там осталось тело его жены, мужчина должен будет решить вопрос о его транспортировке. 42-летней женщине стало плохо, когда борт пролетал над Казахстаном. Лайнер подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в городе Актобе. Бортпроводники 40 минут пытались реанимировать пассажирку, но она скончалась еще до приземления. «Я так полагаю, что приборов-то на борту точно не было. Чтобы в такой ситуации что-то предпринять, должен быть дефибриллятор и специалист, который умеет им пользоваться, скорая. Я даже не знаю, был ли доктор на борту, это же как лотерея. Все на глазах у детей произошло. Очень страшно», — говорит родственница Анны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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