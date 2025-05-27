Shot: не менее шести взрывов прогремело над Алексиным

Над городом Алексин в Тульской области прогремело несколько взрывов. Местные жители насчитали как минимум шесть. Об этом пишет Shot.
«Серия взрывов прогремела над городом Алексин Тульской области. Очевидцы рассказали, что ПВО сбивает украинские дроны. Было слышно не менее шести взрывов над городом», — пишет telegram-канал Shot.
По словам жителей, беспилотники пролетают очень низко. От их уничтожения видны яркие вспышки. Официальной информации о событии нет.
Подобные инциденты уже происходили ранее: в небе над Рязанью также были слышны громкие взрывы, которые, по данным местных жителей и СМИ, были связаны с работой системы ПВО по украинским беспилотникам. Тогда сообщалось о пяти хлопках, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В обоих случаях официальные ведомства пока не давали комментариев.
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