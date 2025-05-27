27 мая 2025

Замглавы МИД РФ Грушко: ЕС готовится к войне с Россией

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Грушко считает, что главная цель ЕС - стратегически ослабить Россию
Грушко считает, что главная цель ЕС - стратегически ослабить Россию Фото:

Евросоюз наращивает военные приготовления и усиливает давление на Россию, что свидетельствует о его готовности к возможному военному столкновению. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Если посмотреть в целом на политику и процесс военного строительства Евросоюза, очевидно — это подготовка к военному столкновению. Позиции, с которыми он выступает по украинскому урегулированию и в целом вокруг Украины, не содержат ни одного элемента, который приближал бы политическое урегулирование», — отметил Грушко в беседе с "Известиями".

Дипломат добавил, что стратегической задачей Европейского союза является нанесение России поражения на стратегическом уровне и оказание давления на ее экономику с целью ослабления. Грушко также обратил внимание на принятый недавно новый пакет санкций против РФ, который, по его мнению, бьет по экономике самого Евросоюза, и сообщил о подготовке очередных ограничительных мер.

С начала конфликта на Украине Евросоюз последовательно усиливает экономическое давление на Россию, рассчитывая с помощью санкций добиться уступок и ослабления российской экономики. Недавно был введен 17-й пакет ограничительных мер, под которые попали более 2,4 тысячи физических и юридических лиц. Европейские политики считают, что такие шаги могут вынудить Россию к перемирию и уменьшить ее влияние в регионе.

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Евросоюз наращивает военные приготовления и усиливает давление на Россию, что свидетельствует о его готовности к возможному военному столкновению. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. «Если посмотреть в целом на политику и процесс военного строительства Евросоюза, очевидно — это подготовка к военному столкновению. Позиции, с которыми он выступает по украинскому урегулированию и в целом вокруг Украины, не содержат ни одного элемента, который приближал бы политическое урегулирование», — отметил Грушко в беседе с "Известиями". Дипломат добавил, что стратегической задачей Европейского союза является нанесение России поражения на стратегическом уровне и оказание давления на ее экономику с целью ослабления. Грушко также обратил внимание на принятый недавно новый пакет санкций против РФ, который, по его мнению, бьет по экономике самого Евросоюза, и сообщил о подготовке очередных ограничительных мер. С начала конфликта на Украине Евросоюз последовательно усиливает экономическое давление на Россию, рассчитывая с помощью санкций добиться уступок и ослабления российской экономики. Недавно был введен 17-й пакет ограничительных мер, под которые попали более 2,4 тысячи физических и юридических лиц. Европейские политики считают, что такие шаги могут вынудить Россию к перемирию и уменьшить ее влияние в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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