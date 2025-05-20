20 мая 2025

Политолог Родионов: ЕС хочет санкциями заставить Россию просить перемирия

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС ввел ранее уже 17-ый пакет санкций
ЕС ввел ранее уже 17-ый пакет санкций Фото:

Евросоюз рассчитывает, что усиление экономического давления с помощью санкций сможет вынудить Россию просить о перемирии. Об этом заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Вряд ли в последние годы кто-то верил, что России можно нанести поражение на поле боя, но заставить нашу экономику задыхаться, а нас просить о перемирии, на это до сих пор вполне рассчитывают в ЕС. Поэтому 17-й пакет санкций будет далеко не последним», — отметил Родионов в беседе с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что еще с самого начала конфликта между Россией и Украиной европейские политики делали ставку именно на экономические удары и попытки изоляции России, рассчитывая на их долгосрочный эффект. Евросоюз объявил о введении 17-го пакета санкций против России: под ограничения попали более 2,4 тысячи физических и юридических лиц.

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Евросоюз рассчитывает, что усиление экономического давления с помощью санкций сможет вынудить Россию просить о перемирии. Об этом заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. «Вряд ли в последние годы кто-то верил, что России можно нанести поражение на поле боя, но заставить нашу экономику задыхаться, а нас просить о перемирии, на это до сих пор вполне рассчитывают в ЕС. Поэтому 17-й пакет санкций будет далеко не последним», — отметил Родионов в беседе с РИА Новости. Эксперт подчеркнул, что еще с самого начала конфликта между Россией и Украиной европейские политики делали ставку именно на экономические удары и попытки изоляции России, рассчитывая на их долгосрочный эффект. Евросоюз объявил о введении 17-го пакета санкций против России: под ограничения попали более 2,4 тысячи физических и юридических лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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