Политолог Родионов: ЕС хочет санкциями заставить Россию просить перемирия

Евросоюз рассчитывает, что усиление экономического давления с помощью санкций сможет вынудить Россию просить о перемирии. Об этом заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
«Вряд ли в последние годы кто-то верил, что России можно нанести поражение на поле боя, но заставить нашу экономику задыхаться, а нас просить о перемирии, на это до сих пор вполне рассчитывают в ЕС. Поэтому 17-й пакет санкций будет далеко не последним», — отметил Родионов в беседе с РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что еще с самого начала конфликта между Россией и Украиной европейские политики делали ставку именно на экономические удары и попытки изоляции России, рассчитывая на их долгосрочный эффект. Евросоюз объявил о введении 17-го пакета санкций против России: под ограничения попали более 2,4 тысячи физических и юридических лиц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.