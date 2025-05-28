Финансист Родин порекомендовал депозиты с фиксированной доходностью в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россиянам посоветовали положить деньги на депозиты
Россиянам посоветовали положить деньги на депозиты Фото:

На фоне ожидаемого снижения процентных ставок накопительные счета становятся менее привлекательным инструментом для хранения сбережений. В данном случае выгоднее воспользоваться депозитами с фиксированной доходностью. Об этом заявил финансовый консультант, эксперт проекта «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

«Если хотите сохранить доходность, лучше переложить деньги на депозит с фиксированной доходностью. Пока еще есть предложения на полгода-год в диапазоне 15-20%», — процитировало Родина агентство «Прайм».

Родин также добавил, что альтернативой может стать рынок государственных облигаций. Их доходность сопоставима со ставками по вкладам, а при необходимости ценные бумаги можно продать в любое время без потери дохода.  В то же время он напомнил, что ставки по накопительным счетам обычно ниже, чем по банковским вкладам, и снижаются быстрее. 

Как сообщало URA.RU ранее, россиянам с небольшими сбережениями в размере 50, 100 или 500 тысяч рублей посоветовали выбирать максимально простые и надежные способы вложения средств. Для большинства граждан с небольшими суммами оптимальным решением будут накопительные счета или краткосрочные депозиты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фоне ожидаемого снижения процентных ставок накопительные счета становятся менее привлекательным инструментом для хранения сбережений. В данном случае выгоднее воспользоваться депозитами с фиксированной доходностью. Об этом заявил финансовый консультант, эксперт проекта «Моифинансы.рф» Алексей Родин. «Если хотите сохранить доходность, лучше переложить деньги на депозит с фиксированной доходностью. Пока еще есть предложения на полгода-год в диапазоне 15-20%», — процитировало Родина агентство «Прайм». Родин также добавил, что альтернативой может стать рынок государственных облигаций. Их доходность сопоставима со ставками по вкладам, а при необходимости ценные бумаги можно продать в любое время без потери дохода.  В то же время он напомнил, что ставки по накопительным счетам обычно ниже, чем по банковским вкладам, и снижаются быстрее.  Как сообщало URA.RU ранее, россиянам с небольшими сбережениями в размере 50, 100 или 500 тысяч рублей посоветовали выбирать максимально простые и надежные способы вложения средств. Для большинства граждан с небольшими суммами оптимальным решением будут накопительные счета или краткосрочные депозиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...