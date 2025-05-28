Беженец заявил о темнокожих наемниках в зоне СВО

РИАН: в Курахово были темнокожие и польские наемники
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Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово, заявил беженец
Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово, заявил беженец Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Курахово Донецкой Народной Республике (ДНР), находившемся в зоне проведения спецоперации, с начала конфликта присутствовали иностранные наемники, в том числе темнокожие и польские граждане. Об этом сообщил журналистам беженец, который ранее проживал в этом населенном пункте.

«Они (иностранные наемники — ред. URA.RU) с 2022 года [в Курахово — ред] ... Даже темнокожие были, были латиносы. Поляков я встречал», — заявил собеседник РИА «Новости». По его словам, наемники вели себя спокойно, занимались повседневными делами и посещали магазины для покупки продуктов.

Курахово был освобожден 6 января 2025 года. Город расположен примерно в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который имеет стратегическое оперативное значение.

Ранее при освобождении Константинополя (ДНР) был ликвидирован афроамериканский наемник, воевавший на стороне ВСУ. Его присутствие удалось обнаружить во время совместной работы с российскими штурмовыми подразделениями. 

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В городе Курахово Донецкой Народной Республике (ДНР), находившемся в зоне проведения спецоперации, с начала конфликта присутствовали иностранные наемники, в том числе темнокожие и польские граждане. Об этом сообщил журналистам беженец, который ранее проживал в этом населенном пункте. «Они (иностранные наемники — ред. URA.RU) с 2022 года [в Курахово — ред] ... Даже темнокожие были, были латиносы. Поляков я встречал», — заявил собеседник РИА «Новости». По его словам, наемники вели себя спокойно, занимались повседневными делами и посещали магазины для покупки продуктов. Курахово был освобожден 6 января 2025 года. Город расположен примерно в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который имеет стратегическое оперативное значение. Ранее при освобождении Константинополя (ДНР) был ликвидирован афроамериканский наемник, воевавший на стороне ВСУ. Его присутствие удалось обнаружить во время совместной работы с российскими штурмовыми подразделениями. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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