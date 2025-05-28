Огненная вспышка озарила Зеленоград под утро: главное об атаке БПЛА на административный округ Москвы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 28 мая отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Зеленограде (один из 12 административных округов Москвы). После атаки загорелся технопарк «Элма», а также автомобиль вблизи завода.
Ликвидация последствий атак продолжается в штатном режиме, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Подробнее про атаку беспилотников на Зеленоград — в материале URA.RU.
Атака беспилотников
Около 3:45 утра по московскому времени жители Зеленограда услышали серию мощных взрывов. Кто-то увидел в небе беспилотник, упавший в Южной промзоне.
По данным экстренных служб, над городом зафиксировали не менее четырех дронов, причинивших ущерб инфраструктуре. Очевидцы также сообщают о взрывах возле Филаретовской церкви и завода «Микрон».
Возгорание технопарка «Элма»
В районе Озерной аллеи после атаки БПЛА загорелся технопарк «Элма». Беспилотники повредили предприятия микроэлектроники и несколько автомобилей в Южной промзоне. Официальной информации об атаке на завод не было, информация о пострадавших отсутствует.
Префект Зеленограда Анатолий Смирнов прибыл на место падения беспилотника у «Элмы». Корреспонденты предприняли попытки дозвониться представителям предприятия, а также в Управление по Зеленоградскому административному округу Главного управления МЧС РФ по городу Москве, но никто не ответил.
Последствия атаки в Зеленограде
Озерная аллея закрыта для движения, у корпуса 701 находится коммунальная техника в готовности. Специалисты ждут завершения работы силовиков, чтобы начать ликвидацию последствий.
По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших не зафиксировано. На местах падения обломков продолжают работать аварийные службы.
Комментарии губернатора Андрея Воробьева
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в telegram-канале сообщил, что на текущие сутки силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территории 12 муниципальных образований Московской области. По последним данным, уничтожено 42 воздушных цели.
В Чеховском районе зафиксированы повреждения трех жилых строений в селе Троицкое и садовом товариществе «Мичуринец». Отмечается, что среди местного населения жертв и пострадавших не имеется. Жителям всех пострадавших домов окажут необходимую помощь и поддержку.
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