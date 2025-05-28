Огненная вспышка озарила Зеленоград под утро: главное об атаке БПЛА на административный округ Москвы

В Зеленограде из-за атаки БПЛА произошло возгорание технопарка «Элма»
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Ночью дроны ВСУ атаковали Подмосковье
Ночью дроны ВСУ атаковали Подмосковье Фото:
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Атаки беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 28 мая отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Зеленограде (один из 12 административных округов Москвы). После атаки загорелся технопарк «Элма», а также автомобиль вблизи завода.

Ликвидация последствий атак продолжается в штатном режиме, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Подробнее про атаку беспилотников на Зеленоград — в материале URA.RU.

Атака беспилотников

Около 3:45 утра по московскому времени жители Зеленограда услышали серию мощных взрывов. Кто-то увидел в небе беспилотник, упавший в Южной промзоне.

По данным экстренных служб, над городом зафиксировали не менее четырех дронов, причинивших ущерб инфраструктуре. Очевидцы также сообщают о взрывах возле Филаретовской церкви и завода «Микрон».

Возгорание технопарка «Элма»

В районе Озерной аллеи после атаки БПЛА загорелся технопарк «Элма». Беспилотники повредили предприятия микроэлектроники и несколько автомобилей в Южной промзоне. Официальной информации об атаке на завод не было, информация о пострадавших отсутствует. 

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов прибыл на место падения беспилотника у «Элмы». Корреспонденты предприняли попытки дозвониться представителям предприятия, а также в Управление по Зеленоградскому административному округу Главного управления МЧС РФ по городу Москве, но никто не ответил.

Последствия атаки в Зеленограде

Озерная аллея закрыта для движения, у корпуса 701 находится коммунальная техника в готовности. Специалисты ждут завершения работы силовиков, чтобы начать ликвидацию последствий.

По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших не зафиксировано. На местах падения обломков продолжают работать аварийные службы.

Комментарии губернатора Андрея Воробьева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в telegram-канале сообщил, что на текущие сутки силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территории 12 муниципальных образований Московской области. По последним данным, уничтожено 42 воздушных цели.

В Чеховском районе зафиксированы повреждения трех жилых строений в селе Троицкое и садовом товариществе «Мичуринец». Отмечается, что среди местного населения жертв и пострадавших не имеется. Жителям всех пострадавших домов окажут необходимую помощь и поддержку.

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 28 мая отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Зеленограде (один из 12 административных округов Москвы). После атаки загорелся технопарк «Элма», а также автомобиль вблизи завода. Ликвидация последствий атак продолжается в штатном режиме, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Подробнее про атаку беспилотников на Зеленоград — в материале URA.RU. Атака беспилотников Около 3:45 утра по московскому времени жители Зеленограда услышали серию мощных взрывов. Кто-то увидел в небе беспилотник, упавший в Южной промзоне. По данным экстренных служб, над городом зафиксировали не менее четырех дронов, причинивших ущерб инфраструктуре. Очевидцы также сообщают о взрывах возле Филаретовской церкви и завода «Микрон». Возгорание технопарка «Элма» В районе Озерной аллеи после атаки БПЛА загорелся технопарк «Элма». Беспилотники повредили предприятия микроэлектроники и несколько автомобилей в Южной промзоне. Официальной информации об атаке на завод не было, информация о пострадавших отсутствует.  Префект Зеленограда Анатолий Смирнов прибыл на место падения беспилотника у «Элмы». Корреспонденты предприняли попытки дозвониться представителям предприятия, а также в Управление по Зеленоградскому административному округу Главного управления МЧС РФ по городу Москве, но никто не ответил. Последствия атаки в Зеленограде Озерная аллея закрыта для движения, у корпуса 701 находится коммунальная техника в готовности. Специалисты ждут завершения работы силовиков, чтобы начать ликвидацию последствий. По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших не зафиксировано. На местах падения обломков продолжают работать аварийные службы. Комментарии губернатора Андрея Воробьева Губернатор Московской области Андрей Воробьев в telegram-канале сообщил, что на текущие сутки силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территории 12 муниципальных образований Московской области. По последним данным, уничтожено 42 воздушных цели. В Чеховском районе зафиксированы повреждения трех жилых строений в селе Троицкое и садовом товариществе «Мичуринец». Отмечается, что среди местного населения жертв и пострадавших не имеется. Жителям всех пострадавших домов окажут необходимую помощь и поддержку.
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