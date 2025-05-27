Экипаж самолета и пассажиры почти час делали екатеринбурженке непрямой массаж сердца, чтобы спасти. Об этом URA.RU рассказал ее муж Вячеслав. Однако все попытки оказались напрасны: 42-летняя женщина умерла прямо в воздухе, во время полета из Екатеринбурга в Сочи.
«Экипаж и пассажиры безостановочно, 58 минут, делали Ане непрямой массаж сердца. Там был кислородный баллон и все остальное. В салоне оказались реанимационная медсестра и ребята, которые прошли подготовку по оказанию первой помощи и умеют это делать. Они все помогали. Нареканий и претензий к бортпроводникам у меня нет», — сказал Вячеслав.
С женой и детьми мужчина летел в долгожданный отпуск. Когда лайнер был над Казахстаном, Анне внезапно стало плохо. По предварительным данным, у нее прихватило сердце: после перенесенного коронавируса у женщины возникло осложнение. Самолет подал сигнал бедствия и совершил в городе Актобе экстренную посадку, но к этому моменту Аня была уже мертва.
«Мы с ней больше 20 лет вместе, познакомились, когда Ане был 21 год. Она бухгалтер. Хорошая, добрая, светлая, любимая», — Вячеслав не может говорить о жене в прошедшем времени, мужчина крепится из последних сил. Больше всего он переживает за детей, на глазах которых умерла мама. «Крайне тяжело. Они еще это все не пережили», — говорит отец. У них осталось трое детей: 20, 14 и 8 лет.
Тело Анны пока еще находится в морге Актобе. Муж приедет туда за необходимыми справками и документами. Местные власти помогли семье в тяжелой ситуации и нашли машину, на которой тело транспортируют в Россию.
Редакция агентства выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Анны.
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