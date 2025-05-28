Захарова поставила Зеленского на место после заявления об ударах по РФ

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Захарова подчеркнула, что Зеленский переподтвердил и провозгласил свою концепцию
Захарова подчеркнула, что Зеленский переподтвердил и провозгласил свою концепцию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерения Киева совместно с НАТО осуществлять террор в отношении мирного населения России. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, прокомментировав недавнее заявление президента Украины о возможности нанесения ударов дальнобойным оружием по территории России.

«Он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения», — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik. Накануне вечером Владимир Зеленский заявил о готовности Украины наносить удары вглубь российской территории, подчеркнув при этом, что не может раскрывать детали планов и возможностей. По словам украинского лидера, такие меры являются «зеркальным ответом» на угрозы и вызовы, которые, по его мнению, исходят со стороны России.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность поставляемых Украине вооружений. Теперь Киев, согласно этим заявлениям, может использовать западные системы для нанесения ударов по военной инфраструктуре на территории России.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерения Киева совместно с НАТО осуществлять террор в отношении мирного населения России. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, прокомментировав недавнее заявление президента Украины о возможности нанесения ударов дальнобойным оружием по территории России. «Он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения», — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik. Накануне вечером Владимир Зеленский заявил о готовности Украины наносить удары вглубь российской территории, подчеркнув при этом, что не может раскрывать детали планов и возможностей. По словам украинского лидера, такие меры являются «зеркальным ответом» на угрозы и вызовы, которые, по его мнению, исходят со стороны России. 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность поставляемых Украине вооружений. Теперь Киев, согласно этим заявлениям, может использовать западные системы для нанесения ударов по военной инфраструктуре на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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