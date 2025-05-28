Свердловчане час делали массаж сердца пассажирке, которая умерла в самолете

Спасти Анну старались и экипаж, и пассажиры, но это было не в их власти Фото: Илья Московец © URA.RU

Пассажиры и стюардессы почти час делали непрямой массаж сердца матери троих детей, которая скоропостижно умерла на борту рейса Екатеринбург — Сочи. Об этом URA.RU рассказал ее муж Вячеслав.

«Бортпроводники и экипаж реанимировали Аню 58 минут. Там был кислородный баллон и все остальное. В салоне оказались реанимационная медсестра и ребята, которые прошли подготовку по оказанию первой помощи. Они все помогали», — сказал мужчина, который летел в отпуск с женой и детьми. Он добавил, что люди сделали все возможное, и претензий к экипажу у него нет.

42-летней женщине стало плохо, когда самолет пролетал над Казахстаном. КВС запросил экстренную посадку в Актобе, но к моменту приземления пассажирка была мертва. У нее осталось трое детей. Предварительной причиной называют проблемы с сердцем, которые возникли у Анны после перенесенного коронавируса.