Свердловчане час делали массаж сердца пассажирке, которая умерла в самолете

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Соревнования спецназа «Вызов». Екатеринбург , массаж сердца, вызов 2025, соревнования вызов
Спасти Анну старались и экипаж, и пассажиры, но это было не в их власти Фото:

Пассажиры и стюардессы почти час делали непрямой массаж сердца матери троих детей, которая скоропостижно умерла на борту рейса Екатеринбург — Сочи. Об этом URA.RU рассказал ее муж Вячеслав.

«Бортпроводники и экипаж реанимировали Аню 58 минут. Там был кислородный баллон и все остальное. В салоне оказались реанимационная медсестра и ребята, которые прошли подготовку по оказанию первой помощи. Они все помогали», — сказал мужчина, который летел в отпуск с женой и детьми. Он добавил, что люди сделали все возможное, и претензий к экипажу у него нет.

42-летней женщине стало плохо, когда самолет пролетал над Казахстаном. КВС запросил экстренную посадку в Актобе, но к моменту приземления пассажирка была мертва. У нее осталось трое детей. Предварительной причиной называют проблемы с сердцем, которые возникли у Анны после перенесенного коронавируса.

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Пассажиры и стюардессы почти час делали непрямой массаж сердца матери троих детей, которая скоропостижно умерла на борту рейса Екатеринбург — Сочи. Об этом URA.RU рассказал ее муж Вячеслав. «Бортпроводники и экипаж реанимировали Аню 58 минут. Там был кислородный баллон и все остальное. В салоне оказались реанимационная медсестра и ребята, которые прошли подготовку по оказанию первой помощи. Они все помогали», — сказал мужчина, который летел в отпуск с женой и детьми. Он добавил, что люди сделали все возможное, и претензий к экипажу у него нет. 42-летней женщине стало плохо, когда самолет пролетал над Казахстаном. КВС запросил экстренную посадку в Актобе, но к моменту приземления пассажирка была мертва. У нее осталось трое детей. Предварительной причиной называют проблемы с сердцем, которые возникли у Анны после перенесенного коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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