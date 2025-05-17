Декан обострил борьбу за пост ректора УрФУ, подключив связи в Москве

Переговоры, кто станет новым главой УрФУ, затягиваются

Илья Обабков возглавляет ИРИТ-РТФ с 2018 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Декан радиофака Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков, возможно, подключил связи в борьбе за освобождающийся пост ректора. И, по одной из версий, даже имел разговор с руководством Минобра РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в областном правительстве, комментируя кадровую интригу.

Как сообщало URA.RU, 15 мая наблюдательный совет УрФУ, вопреки ожиданиям, не стал выдвигать кандидата на должность главы вуза. «Из-за того, что до сих пор нет ясности по фамилии: набсовет предлагает [назначить первого проректора УрФУ по экономике Даниила] Сандлера, Минобр — Обабкова», — поделился собеседник агентства.

Обабкова источник называет «самовыдвиженцем». «Он амбициозный, сам проявил инициативу [стать ректором]. За годы деканства Обабков наработал ценные знакомства в Москве, и ему взялись помогать. Слышал, что [министру Валерию] Фалькову его представляли», — добавил собеседник. Другой источник URA.RU — близкий к вузу — убежден, что Обабкова также может поддерживать IT-гигант «СКБ Контур», для которого факультет Обабкова готовит кадры.

Сам Обабков в беседе с корреспондентом заявил, что никакие связи не подключал, а «Контур» — один из давних партнеров радиофака. «Вполне допускаю их поддержку во всех моих перемещениях и проектах», — прокомментировал он. URA.RU также отдельно уточнило у Обабкова, говорил ли он с Фальковым или кем-то из других представителей министерства о своем возможном назначении. Он ответил отрицательно. Даниил Сандлер от комментариев воздержался.

Среди претендентов ранее URA.RU также называло депутата Госдумы, зампреда комитета по науке и образованию Александра Мажугу. Мажуга сказал корреспонденту, что впервые слышит об этом.

Отставку Виктора Кокшарова, который возглавляет вуз с 2010 года, URA.RU анонсировало еще в середине апреля. Его полномочия истекают 29 мая. Кокшаров станет президентом УрФУ (это кадровое решение набсовет 15 мая все же утвердил). Все новости по теме — в сюжете URA.RU.