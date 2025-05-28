Зеленский поставил амбициозную цель по ударам по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости масштабного наращивания применения беспилотников в конфликте с Россией. Как сообщает агентство Bloomberg, украинский лидер требует увеличить ежедневное количество операций с использованием дронов.
«Мы не работаем на полную мощность — передает издание слова украинского президента в публикации. Зеленский отметил важность наращивания парка украинских военных беспилотников до 1000 аппаратов, а также поставил задачу повысить число ударных операций с применением дронов против России с нынешних 100 до 300–500 в сутки.
В ночь на 28 мая над территориями 13 российских регионов были уничтожены и перехвачены 296 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. В Московской области силами ПВО было сбито 42 дрона, при этом в городе Чехов повреждения получили три жилых дома. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице было ликвидировано 33 беспилотника. Росавиация временно вводила ограничения на функционирование столичных аэропортов, однако в настоящее время все ограничения сняты.
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