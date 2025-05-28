Зеленский поставил амбициозную цель по ударам по России

Bloomberg: Зеленский призвал бить по России по 300-500 раз в день
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Зеленский поставил цель бить беспилотниками по России до 500 раз в день
Зеленский поставил цель бить беспилотниками по России до 500 раз в день Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости масштабного наращивания применения беспилотников в конфликте с Россией. Как сообщает агентство Bloomberg, украинский лидер требует увеличить ежедневное количество операций с использованием дронов.

«Мы не работаем на полную мощность — передает издание слова украинского президента в публикации. Зеленский отметил важность наращивания парка украинских военных беспилотников до 1000 аппаратов, а также поставил задачу повысить число ударных операций с применением дронов против России с нынешних 100 до 300–500 в сутки.

В ночь на 28 мая над территориями 13 российских регионов были уничтожены и перехвачены 296 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. В Московской области силами ПВО было сбито 42 дрона, при этом в городе Чехов повреждения получили три жилых дома. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице было ликвидировано 33 беспилотника. Росавиация временно вводила ограничения на функционирование столичных аэропортов, однако в настоящее время все ограничения сняты.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости масштабного наращивания применения беспилотников в конфликте с Россией. Как сообщает агентство Bloomberg, украинский лидер требует увеличить ежедневное количество операций с использованием дронов. «Мы не работаем на полную мощность — передает издание слова украинского президента в публикации. Зеленский отметил важность наращивания парка украинских военных беспилотников до 1000 аппаратов, а также поставил задачу повысить число ударных операций с применением дронов против России с нынешних 100 до 300–500 в сутки. В ночь на 28 мая над территориями 13 российских регионов были уничтожены и перехвачены 296 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. В Московской области силами ПВО было сбито 42 дрона, при этом в городе Чехов повреждения получили три жилых дома. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице было ликвидировано 33 беспилотника. Росавиация временно вводила ограничения на функционирование столичных аэропортов, однако в настоящее время все ограничения сняты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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