Около 300 беспилотников были уничтожены над регионами России: карта атак БПЛА

В ночь на 28 мая различные регионы России подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Силы дежурной противовоздушной обороны успешно обнаружили и ликвидировали 296 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Атакам подверглись Москва и Московская область, а также Брянская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области. Как российские регионы пережили эту ночь — в материале URA.RU.
Московская область
В ночь на 28 мая Московская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к 9:50 по мск было сбито 42 БПЛА, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Все службы сработали оперативно и слаженно.
В селе Троицкое, расположенном в Чеховском районе Московской области, в результате произошедшей атаки были повреждены три жилых строения — по улице Новая и на территории садового некоммерческого товарищества «Мичуринец». Жертв среди местных жителей удалось избежать, отметил Воробьев.
Также от ударов ВСУ пострадал Зеленоград. Повреждение получило здание технопарка «ЭЛМА». Движение перекрыто по Озерной аллее, сообщает столичный департамент транспорта.
Брянская область
БПЛА ВСУ были замечены и в Брянской области. Как сообщил глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале, со вчерашнего вечера и в течение ночи обнаружены и уничтожены 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Ранее он сообщал о 59 уничтоженных аппаратах.
В результате отражения воздушного удара в одном из многоквартирных домов Фокинского района Брянска были повреждены оконные конструкции, а также шесть автомобилей. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, отметил Богомаз.
После глава региона сообщил, что при новом отражении массированной вражеской атаки в Фокинском районе повреждения получили еще два многоквартирных жилых дома. В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений. Пострадавших нет.
Калужская область
В ночь на 28 мая средствами противовоздушной обороны на территории региона были уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники были сбиты в Думиничском, Козельском, Малоярославецком, Боровском, Жуковском, Тарусском районах, а также на окраине города Обнинска, сообщил глава региона Владислав Шапша. По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений зафиксировано не было.
Он также отметил, что на окраине Обнинска обломки одного из уничтоженных беспилотников упали на крышу жилого дома. Однако, согласно имеющейся информации, серьезных повреждений и пострадавших также нет.
Смоленская область
Минувшей ночью в регионе были успешно нейтрализованы 11 БПЛА, запущенных с территории Украины. В результате инцидента разрушений и пострадавших не зафиксировано. Об этом в соцсети сообщил глава Смоленской области Василий Анохин.
Ивановская область
В Шуйском районе Ивановской области за пределами населенных пунктов был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Орловская область
В течение минувшей ночи в небе над Орловской областью было уничтожено 23 беспилотника противника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем telegram-канале.
Согласно предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов.
Тульская область
В период с 20:00 27 мая до 08:00 28 мая силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили 25 украинских БПЛА самолетного типа на территории региона в ходе очередной атаки. По предварительной информации, разрушения объектов и инфраструктуры отсутствуют, пострадавших нет, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
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