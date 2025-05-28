Зеленский после атаки беспилотников по России заговорил о переговорах

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Зеленский захотел устроить переговоры в любом составе
Зеленский захотел устроить переговоры в любом составе Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский после одной из самых масштабных атак беспилотников по территории России заявил о готовности к мирным переговорам с Москвой. По словам украинского лидера, Киев готов к диалогу в любом формате. 

«Снова подчеркиваем — в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы», — заявил Зеленский. Его слова передает агентство УНИАН. 

В ночь на 28 мая на территории ряда регионов Российской Федерации была зафиксирована крупномасштабная атака беспилотников. Согласно заявлению Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны оперативно обнаружили и ликвидировали 296 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. В результате атаки под удары попали Москва и Московская область, а также Брянская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области.

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Президент Украины Владимир Зеленский после одной из самых масштабных атак беспилотников по территории России заявил о готовности к мирным переговорам с Москвой. По словам украинского лидера, Киев готов к диалогу в любом формате.  «Снова подчеркиваем — в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы», — заявил Зеленский. Его слова передает агентство УНИАН.  В ночь на 28 мая на территории ряда регионов Российской Федерации была зафиксирована крупномасштабная атака беспилотников. Согласно заявлению Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны оперативно обнаружили и ликвидировали 296 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. В результате атаки под удары попали Москва и Московская область, а также Брянская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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