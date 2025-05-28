Эксперт объяснила, как тренировки могут навредить здоровью

Неправильный подход к тренировкам может привести к нежелательным последствиям, несмотря на то, что физическая активность является ключевым элементом здорового образа жизни. Старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала URA.RU о нескольких основных ошибках, которые допускают люди во время занятий фитнесом.
В первую очередь, это чрезмерные нагрузки, особенно актуальные перед началом пляжного сезона. «Многие новички и даже опытные спортсмены стремятся к быстрым результатам, перегружая организм интенсивными тренировками. Это может привести к перенапряжению, травмам суставов и мышц, а также к синдрому перетренированности» — заявила Бахтурина для URA.RU.
Также она выделила неправильную технику выполнения упражнений и корректировку рациона. Включение качественных белков, сложных углеводов и полезных жиров поможет поддерживать энергетический баланс и эффективность тренировок.
Для предотвращения вреда здоровью тренер рекомендует разработать сбалансированный график тренировок с включением дней отдыха, обращаться за помощью к профессионалам для освоения правильной техники выполнения упражнений и не игнорировать сигналы своего тела. Подходя к тренировочному процессу осознанно и ответственно, можно избежать многих проблем и сделать фитнес безопасным и эффективным инструментом для улучшения общего состояния здоровья.
Ранее, в рамках Всемирного дня движения для здоровья, начальник Курганского госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов подчеркивал важность регулярной и посильной физической активности, рекомендуя уделять ей не менее 30 минут в день. Он отмечал, что постепенное увеличение нагрузки и правильное питание помогают поддерживать здоровье и снижать риски хронических заболеваний, а консультация с врачом необходима при наличии проблем со здоровьем.
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