Эксперт объяснила, как тренировки могут навредить здоровью

Тренер Бахтурина: есть несколько ошибок, которые допускают занимающиеся фитнесом
© Служба новостей «URA.RU»
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Рацион питания влияет на эффективность тренировок
Рацион питания влияет на эффективность тренировок Фото:

Неправильный подход к тренировкам может привести к нежелательным последствиям, несмотря на то, что физическая активность является ключевым элементом здорового образа жизни. Старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала URA.RU о нескольких основных ошибках, которые допускают люди во время занятий фитнесом.

В первую очередь, это чрезмерные нагрузки, особенно актуальные перед началом пляжного сезона. «Многие новички и даже опытные спортсмены стремятся к быстрым результатам, перегружая организм интенсивными тренировками. Это может привести к перенапряжению, травмам суставов и мышц, а также к синдрому перетренированности» — заявила Бахтурина для URA.RU.

Также она выделила неправильную технику выполнения упражнений и корректировку рациона. Включение качественных белков, сложных углеводов и полезных жиров поможет поддерживать энергетический баланс и эффективность тренировок.

Для предотвращения вреда здоровью тренер рекомендует разработать сбалансированный график тренировок с включением дней отдыха, обращаться за помощью к профессионалам для освоения правильной техники выполнения упражнений и не игнорировать сигналы своего тела. Подходя к тренировочному процессу осознанно и ответственно, можно избежать многих проблем и сделать фитнес безопасным и эффективным инструментом для улучшения общего состояния здоровья.

Ранее, в рамках Всемирного дня движения для здоровья, начальник Курганского госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов подчеркивал важность регулярной и посильной физической активности, рекомендуя уделять ей не менее 30 минут в день. Он отмечал, что постепенное увеличение нагрузки и правильное питание помогают поддерживать здоровье и снижать риски хронических заболеваний, а консультация с врачом необходима при наличии проблем со здоровьем.

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Неправильный подход к тренировкам может привести к нежелательным последствиям, несмотря на то, что физическая активность является ключевым элементом здорового образа жизни. Старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала URA.RU о нескольких основных ошибках, которые допускают люди во время занятий фитнесом. В первую очередь, это чрезмерные нагрузки, особенно актуальные перед началом пляжного сезона. «Многие новички и даже опытные спортсмены стремятся к быстрым результатам, перегружая организм интенсивными тренировками. Это может привести к перенапряжению, травмам суставов и мышц, а также к синдрому перетренированности» — заявила Бахтурина для URA.RU. Также она выделила неправильную технику выполнения упражнений и корректировку рациона. Включение качественных белков, сложных углеводов и полезных жиров поможет поддерживать энергетический баланс и эффективность тренировок. Для предотвращения вреда здоровью тренер рекомендует разработать сбалансированный график тренировок с включением дней отдыха, обращаться за помощью к профессионалам для освоения правильной техники выполнения упражнений и не игнорировать сигналы своего тела. Подходя к тренировочному процессу осознанно и ответственно, можно избежать многих проблем и сделать фитнес безопасным и эффективным инструментом для улучшения общего состояния здоровья. Ранее, в рамках Всемирного дня движения для здоровья, начальник Курганского госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов подчеркивал важность регулярной и посильной физической активности, рекомендуя уделять ей не менее 30 минут в день. Он отмечал, что постепенное увеличение нагрузки и правильное питание помогают поддерживать здоровье и снижать риски хронических заболеваний, а консультация с врачом необходима при наличии проблем со здоровьем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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