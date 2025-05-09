День ЗОЖ: как 30 минут активности в день сохранят здоровье курганцев

Здоровье и долголетие жителям Курганской области поможет поддержать физическая активность продолжительностью от 30 минут в день. О том, как следует заниматься, во Всемирный день движения для здоровья, который отмечают 10 мая, URA.RU рассказал начальник Курганского госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов.
Владимир Семенов — кандидат медицинских наук в сфере «Физиологическая потребность в двигательной активности у лиц зрелого и пожилого возраста». «Физическая или двигательная активность — неотъемлемая часть любого живого существа, но только человек занимается физической активностью целенаправленно: для долголетия, для похудения, для красоты и здоровья. Длительность и глубина нагрузки, разумеется, отличается для мужчин и женщин, для молодых и пожилых людей. Исходя из того, что человек здоровый, физическая нагрузка должна быть всегда посильной и регулярной. Главное — захотеть и найти время для активности», — отмечает Семенов.
Нагрузка должна быть постепенной. Результаты тренировок, достигнутые в молодости, не сохраняются, если тренировки прекратить, но фундамент останется. Поэтому бывшим спортсменам гораздо легче в зрелом возрасте заниматься физической культурой и спортом.
«Самое простое — это быстрая ходьба не менее 30 минут в день. Походы по магазинам и в помещениях — не в счет. Обязательна разминка, легкий разогрев мышц. Выбираем посильные снаряды, гантели, гири, тренажеры — все что можно найти на улице или дома. Зачастую простые отжимания, приседы, легкие и плавные движения шеей, руками и ногами, наклоны, дают достаточный эффект для офисных работников, которые много времени проводят сидя. Но если чувствуете, что растет вес, мышцы дрябнут, то лучше записаться в фитнес-центр и позаниматься с инструктором», — советует врач.
Также нужно не забывать пить в достаточном количестве воду и уделять внимание питанию. «Вода — это единственное, что вымывает из организма вредные вещества. И надо разумно питаться: исключить фастфуд, быстрые и легкие углеводы, полностью отказаться от сахара, заменив его сухофруктами и орехами. Отдавать предпочтение зерновым продуктам: кашам всех видов, макаронам, не забывать про мясо (индейка, курица, говядина), фрукты и овощи», — отмечает собеседник.
Считается, что даже полчаса физической активности в день способствуют снижению риска инфаркта, гипертонии, диабета 2 типа, остеопороза, некоторых видов рака. Занятия физкультурой помогают нормализовать вес и сон. Однако при наличии заболеваний или подозрений на проблемы с сердцем, при одышке и головокружениях необходимо перед началом занятий проконсультироваться с врачом. Обследование перед тренировкой помогает выявить заболевания, которые могут повысить риск возникновения проблем со здоровьем во время физической активности.
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