Зеленский попросил огромную сумму для продолжения конфликта с Россией

Bloomberg: Зеленский попросил 30 миллиардов долларов для конфликта с Россией
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Зеленский обратился к странам Запада с просьбой о дополнительной финансовой поддержке
Зеленский обратился к странам Запада с просьбой о дополнительной финансовой поддержке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой выделить около 30 миллиардов долларов на продолжение боевых действий и развитие оборонной промышленности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Зеленский призвал западных союзников выделить около 30 миллиардов долларов», — приводит издание слова Зеленского. Согласно публикации, украинский президент заявил, что эти средства необходимы «до конца года» для наращивания внутреннего производства вооружений и сдерживания наступления российских войск.

Ранее Зеленский высказался о необходимости значительного расширения использования беспилотников в ходе конфликта с Россией. По данным Bloomberg, он настаивает на увеличении ежедневного количества операций с применением дронов. Он акцентировал внимание на задаче довести численность ударов до 300-500 в сутки. 

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой выделить около 30 миллиардов долларов на продолжение боевых действий и развитие оборонной промышленности. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Зеленский призвал западных союзников выделить около 30 миллиардов долларов», — приводит издание слова Зеленского. Согласно публикации, украинский президент заявил, что эти средства необходимы «до конца года» для наращивания внутреннего производства вооружений и сдерживания наступления российских войск. Ранее Зеленский высказался о необходимости значительного расширения использования беспилотников в ходе конфликта с Россией. По данным Bloomberg, он настаивает на увеличении ежедневного количества операций с применением дронов. Он акцентировал внимание на задаче довести численность ударов до 300-500 в сутки. 
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