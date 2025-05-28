Зеленский попросил огромную сумму для продолжения конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой выделить около 30 миллиардов долларов на продолжение боевых действий и развитие оборонной промышленности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Зеленский призвал западных союзников выделить около 30 миллиардов долларов», — приводит издание слова Зеленского. Согласно публикации, украинский президент заявил, что эти средства необходимы «до конца года» для наращивания внутреннего производства вооружений и сдерживания наступления российских войск.
Ранее Зеленский высказался о необходимости значительного расширения использования беспилотников в ходе конфликта с Россией. По данным Bloomberg, он настаивает на увеличении ежедневного количества операций с применением дронов. Он акцентировал внимание на задаче довести численность ударов до 300-500 в сутки.
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