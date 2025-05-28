Возбуждено еще одно дело после гибели подростков в Байкальске

Возбуждено еще одно уголовное дело после трагедии в Байкальске, где погибли подростки. Новое производство связано с фактом приобретения алкогольной продукции для несовершеннолетних. Об этом сообщает Следственный комитет России по Иркутской области.
«Следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий)», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. Как сообщили в региональном управлении СК, в Слюдянском районе продолжаются активные следственные действия: завершен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, потерпевшие, а также участники трагического события и родители подростков. По месту жительства предполагаемого нападавшего уже проведен обыск.
Назначен комплекс экспертиз, включая пожарно-техническую, судебно-медицинскую и судебно-генетическую. Следователи устанавливают всех причастных к инциденту, их действиям будет дана правовая оценка.
В ночь на 28 мая в Байкальске Иркутской области произошел пожар в одном из жилых домов. При проведении спасательных работ сотрудники экстренных служб обнаружили тела пятерых несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Согласно информации следственных органов, трагедия произошла в частном доме, расположенном на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Горный Байкал», примерно в 200 километрах от Иркутска. В доме находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из участников компании напал на остальных с ножом. В результате нападения четыре подростка скончались на месте, еще четверо были доставлены в больницу с различными травмами.
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