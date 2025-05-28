В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского: что еще сообщил представитель Кремля журналистам

Песков: встреча Путина и Зеленского возможна после подписания меморандумов
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Встреча Путина и Зеленского возможна после согласования меморандумов, заявил Песков
Встреча Путина и Зеленского возможна после согласования меморандумов, заявил Песков Фото:

В Кремле рассматривают возможность переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Встреча на высшем уровне может состояться только после согласования меморандумов между делегациями обеих стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что еще сообщил представитель Кремля журналистам — в материале URA.RU.

Когда надо ждать новых переговоров с Украиной

«Такая встреча (переговоры Путина и Зеленского) должна стать итогом переговоров двух делегаций», — отметил Песков. По его словам, после того, как станут известны содержания меморандумов, пойдет речь о следующем раунде переговоров.

Работа над меморандумом находится на завершающей стадии. Он уточнил, что в Кремле не знают, на какой стадии находится работа украинских коллег.

Раскрывать содержимое документов Песков не стал. Он отметил, что их согласование еще только предстоит, и власти считают, что любая работа над ними должна вестись в закрытом режиме. «Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать, считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном, и обмениваться какими-то позициями через прессу, было бы чрезвычайно неверно», — заявил пресс-секретарь Путина.

Будут ли переговоры в Женеве

Решение о месте и времени проведения нового раунда переговоров еще не согласованно. Так Песков прокомментировал заявление экс-советника по нацбезопасности США Роберта Келлога о заинтересованности Вашингтона во встрече в Женеве.

Как отреагировали на фразу Трампа, что Путин «играет с огнем»

Пресс-секретарь президента не стал комментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что Путин «играет с огнем». В место этого Песков заявил, что американская сторона и лично Трамп прилагают изрядные усилия для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. «Я, честно говоря, не стал бы это комментировать. Прикладывающие изрядные усилия американская сторона и лично господин Трамп хотят скорейшего урегулирования. Мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в вопросе урегулирования имеется множество аспектов, требующих детального рассмотрения, при этом как у России, так и у Соединенных Штатов существуют собственные национальные интересы. Обе стороны продолжают прилагать значительные усилия для поиска путей выхода из нынешней кризисной ситуации. Согласно заявлению Пескова, Москва ведет подготовку к новому раунду переговоров с представителями Украины и намерена сохранять диалог с Вашингтоном.

Оценка планов Зеленского 

Планы Владимира Зеленского о подготовке совместного с Евросоюзом производства дальнобойного оружия, что Россия сделала правильный выбор, решив устранить первопричины конфликта. Так Песков ответил на вопрос URA.RU.

СВО продолжается

Россия не обсуждала с Украиной вопросы взаимных «красных линий» и условий временного прекращения огня, заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных контактах между Россией и Украиной по поводу боевых действий и установления «красных линий». «Это вопрос, который больше касается наших военных и непосредственно хода специальной военной операции. Для того, чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, как раз и готовятся позиционные документы», — сообщил Песков, отметив, что пока что СВО продолжается.

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В Кремле рассматривают возможность переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Встреча на высшем уровне может состояться только после согласования меморандумов между делегациями обеих стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что еще сообщил представитель Кремля журналистам — в материале URA.RU. Когда надо ждать новых переговоров с Украиной «Такая встреча (переговоры Путина и Зеленского) должна стать итогом переговоров двух делегаций», — отметил Песков. По его словам, после того, как станут известны содержания меморандумов, пойдет речь о следующем раунде переговоров. Работа над меморандумом находится на завершающей стадии. Он уточнил, что в Кремле не знают, на какой стадии находится работа украинских коллег. Раскрывать содержимое документов Песков не стал. Он отметил, что их согласование еще только предстоит, и власти считают, что любая работа над ними должна вестись в закрытом режиме. «Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать, считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном, и обмениваться какими-то позициями через прессу, было бы чрезвычайно неверно», — заявил пресс-секретарь Путина. Будут ли переговоры в Женеве Решение о месте и времени проведения нового раунда переговоров еще не согласованно. Так Песков прокомментировал заявление экс-советника по нацбезопасности США Роберта Келлога о заинтересованности Вашингтона во встрече в Женеве. Как отреагировали на фразу Трампа, что Путин «играет с огнем» Пресс-секретарь президента не стал комментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что Путин «играет с огнем». В место этого Песков заявил, что американская сторона и лично Трамп прилагают изрядные усилия для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. «Я, честно говоря, не стал бы это комментировать. Прикладывающие изрядные усилия американская сторона и лично господин Трамп хотят скорейшего урегулирования. Мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», — отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что в вопросе урегулирования имеется множество аспектов, требующих детального рассмотрения, при этом как у России, так и у Соединенных Штатов существуют собственные национальные интересы. Обе стороны продолжают прилагать значительные усилия для поиска путей выхода из нынешней кризисной ситуации. Согласно заявлению Пескова, Москва ведет подготовку к новому раунду переговоров с представителями Украины и намерена сохранять диалог с Вашингтоном. Оценка планов Зеленского  Планы Владимира Зеленского о подготовке совместного с Евросоюзом производства дальнобойного оружия, что Россия сделала правильный выбор, решив устранить первопричины конфликта. Так Песков ответил на вопрос URA.RU. СВО продолжается Россия не обсуждала с Украиной вопросы взаимных «красных линий» и условий временного прекращения огня, заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных контактах между Россией и Украиной по поводу боевых действий и установления «красных линий». «Это вопрос, который больше касается наших военных и непосредственно хода специальной военной операции. Для того, чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, как раз и готовятся позиционные документы», — сообщил Песков, отметив, что пока что СВО продолжается.
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