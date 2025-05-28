«Сегодня жестко бухаем»: появилось видео с роковой вечеринки в Байкальске, снятое перед гибелью школьников

Появились кадры, снятые за несколько часов до трагедии в Байкальске, где в ночь на 28 мая погибли четверо школьников. Видео есть в распоряжении URA.RU.
На кадрах видно, как группа подростков отмечает день рождения в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Молодые люди слушают музыку, используют нецензурную лексику. На столе стоят бутылки водки, слабоалкогольные напитки, а также закуски — лапша быстрого приготовления и чипсы. «Сегодня жестко, короче, бухаем», — произносит автор видео, один из участников вечеринки.
Спустя несколько часов после этой записи произошла трагедия: подросток, предварительно, напал с ножом на остальных. Погибло четыре человека. После этого в доме произошло возгорание. Сам нападавший сгорел при пожаре, согласно последним данным СК.
В Байкальске объявлен трехдневный траур по погибшим. СК ведет тщательное расследование.
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