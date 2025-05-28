«Сегодня жестко бухаем»: появилось видео с роковой вечеринки в Байкальске, снятое перед гибелью школьников

В распоряжение URA.RU попало видео, снятое перед трагедией в Байкальске
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После атаки подозреваемый, по предварительным данным, поджег дом (архивное фото)
После атаки подозреваемый, по предварительным данным, поджег дом (архивное фото) Фото:
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Вечеринка подростков в Байкальске закончилась гибелью пятерых человек

Появились кадры, снятые за несколько часов до трагедии в Байкальске, где в ночь на 28 мая погибли четверо школьников. Видео есть в распоряжении URA.RU.

На кадрах видно, как группа подростков отмечает день рождения в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Молодые люди слушают музыку, используют нецензурную лексику. На столе стоят бутылки водки, слабоалкогольные напитки, а также закуски — лапша быстрого приготовления и чипсы. «Сегодня жестко, короче, бухаем», — произносит автор видео, один из участников вечеринки.

Спустя несколько часов после этой записи произошла трагедия: подросток, предварительно, напал с ножом на остальных. Погибло четыре человека. После этого в доме произошло возгорание. Сам нападавший сгорел при пожаре, согласно последним данным СК. 

В Байкальске объявлен трехдневный траур по погибшим. СК ведет тщательное расследование. 

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Появились кадры, снятые за несколько часов до трагедии в Байкальске, где в ночь на 28 мая погибли четверо школьников. Видео есть в распоряжении URA.RU. На кадрах видно, как группа подростков отмечает день рождения в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Молодые люди слушают музыку, используют нецензурную лексику. На столе стоят бутылки водки, слабоалкогольные напитки, а также закуски — лапша быстрого приготовления и чипсы. «Сегодня жестко, короче, бухаем», — произносит автор видео, один из участников вечеринки. Спустя несколько часов после этой записи произошла трагедия: подросток, предварительно, напал с ножом на остальных. Погибло четыре человека. После этого в доме произошло возгорание. Сам нападавший сгорел при пожаре, согласно последним данным СК.  В Байкальске объявлен трехдневный траур по погибшим. СК ведет тщательное расследование. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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