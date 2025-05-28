Глава Байкальского поселения рассказал о семье подозреваемого в убийстве четырех школьников

У подростка, которого подозревают в убийстве четырех школьников в Байкальске Иркутской области, старшие браться ушли на СВО, а в семье не было замечено тревожных признаков. Об этом сообщил глава Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.
«У подростка, убившего четырех школьников в Иркутской области, оба старших брата ранее ушли на СВО», — передает слова Темгеневского telegram-канал «Осторожно, новости». По данным главы, сейчас они проходят лечение. Также у него есть две сестры.
Он добавил: «Все характеризовали мальчика положительно, он занимался спортом, висел на доске почета. Родители работающие, жалоб на семью ранее не поступало». Темгеневский уточнил, что в настоящее время с молодым человеком, который приобрел алкоголь для несовершеннолетних, работают специалисты. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Кроме того, близким погибших и пострадавших школьников пообещана материальная поддержка.
В ночь на 28 мая в одном из жилых домов города Байкальск Иркутской области произошел пожар. В ходе проведения спасательных мероприятий сотрудники экстренных служб обнаружили тела пятерых детей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в следственных органах, инцидент в частном доме садоводческого некоммерческого товарищества «Горный Байкал», примерно в 200 километрах от Иркутска. В момент происшествия в доме находилась компания молодых людей. В определенный момент один из присутствующих напал на остальных с ножом. В результате нападения четверо подростков скончались на месте, еще четверым была оказана медицинская помощь — они были госпитализированы с различными травмами.
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