Глава Байкальского поселения рассказал о семье подозреваемого в убийстве четырех школьников

Глава Байкальска: у подростка, подозреваемого в убийстве, братья ушли на СВО
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Братья подозреваемого в убийстве школьников в Байкальске служили в зоне СВО
Братья подозреваемого в убийстве школьников в Байкальске служили в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Вечеринка подростков в Байкальске закончилась гибелью пятерых человек

У подростка, которого подозревают в убийстве четырех школьников в Байкальске Иркутской области, старшие браться ушли на СВО, а в семье не было замечено тревожных признаков. Об этом сообщил глава Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.

«У подростка, убившего четырех школьников в Иркутской области, оба старших брата ранее ушли на СВО», — передает слова Темгеневского telegram-канал «Осторожно, новости». По данным главы, сейчас они проходят лечение. Также у него есть две сестры.

Он добавил: «Все характеризовали мальчика положительно, он занимался спортом, висел на доске почета. Родители работающие, жалоб на семью ранее не поступало». Темгеневский уточнил, что в настоящее время с молодым человеком, который приобрел алкоголь для несовершеннолетних, работают специалисты. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Кроме того, близким погибших и пострадавших школьников пообещана материальная поддержка.

В ночь на 28 мая в одном из жилых домов города Байкальск Иркутской области произошел пожар. В ходе проведения спасательных мероприятий сотрудники экстренных служб обнаружили тела пятерых детей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в следственных органах, инцидент в частном доме садоводческого некоммерческого товарищества «Горный Байкал», примерно в 200 километрах от Иркутска. В момент происшествия в доме находилась компания молодых людей. В определенный момент один из присутствующих напал на остальных с ножом. В результате нападения четверо подростков скончались на месте, еще четверым была оказана медицинская помощь — они были госпитализированы с различными травмами.

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У подростка, которого подозревают в убийстве четырех школьников в Байкальске Иркутской области, старшие браться ушли на СВО, а в семье не было замечено тревожных признаков. Об этом сообщил глава Байкальского городского поселения Василий Темгеневский. «У подростка, убившего четырех школьников в Иркутской области, оба старших брата ранее ушли на СВО», — передает слова Темгеневского telegram-канал «Осторожно, новости». По данным главы, сейчас они проходят лечение. Также у него есть две сестры. Он добавил: «Все характеризовали мальчика положительно, он занимался спортом, висел на доске почета. Родители работающие, жалоб на семью ранее не поступало». Темгеневский уточнил, что в настоящее время с молодым человеком, который приобрел алкоголь для несовершеннолетних, работают специалисты. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Кроме того, близким погибших и пострадавших школьников пообещана материальная поддержка. В ночь на 28 мая в одном из жилых домов города Байкальск Иркутской области произошел пожар. В ходе проведения спасательных мероприятий сотрудники экстренных служб обнаружили тела пятерых детей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Как сообщили в следственных органах, инцидент в частном доме садоводческого некоммерческого товарищества «Горный Байкал», примерно в 200 километрах от Иркутска. В момент происшествия в доме находилась компания молодых людей. В определенный момент один из присутствующих напал на остальных с ножом. В результате нападения четверо подростков скончались на месте, еще четверым была оказана медицинская помощь — они были госпитализированы с различными травмами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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