В Тюмени из-за антисанитарии на месяц закрыли даркстор «Самоката»

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Склад доставки не сможет работать до устранения нарушений
Склад доставки не сможет работать до устранения нарушений Фото:

В Тюмени на 30 суток приостановили работу даркстора (места, где хранят продукты и собирают заказы) сервиса доставки "Самокат". Об этом URA.RU сообщил житель дома, где располагался склад. Причиной закрытия, по его словам, стали тараканы и нарушения правил хранения продуктов.

"Даркстор "Самоката" на Харьковской, 27 закрыли на 30 суток. Была проверка Роспотребнадзора. Когда помещение опечатывали, сказали, что нашли там тараканов. Также продукты хранились в нарушение санитарных норм", — рассказал житель дома.

URA.RU направило запросы в пресс-службу сервиса, а также в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответы ожидаются.

Ранее агентство писало, что в Тюмени временно закрывали магазины сети "Светофор". В торговых точках обнаружили продукты со следами плесени и просроченную еду.

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В Тюмени на 30 суток приостановили работу даркстора (места, где хранят продукты и собирают заказы) сервиса доставки "Самокат". Об этом URA.RU сообщил житель дома, где располагался склад. Причиной закрытия, по его словам, стали тараканы и нарушения правил хранения продуктов. "Даркстор "Самоката" на Харьковской, 27 закрыли на 30 суток. Была проверка Роспотребнадзора. Когда помещение опечатывали, сказали, что нашли там тараканов. Также продукты хранились в нарушение санитарных норм", — рассказал житель дома. URA.RU направило запросы в пресс-службу сервиса, а также в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответы ожидаются. Ранее агентство писало, что в Тюмени временно закрывали магазины сети "Светофор". В торговых точках обнаружили продукты со следами плесени и просроченную еду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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