В Тюмени из-за антисанитарии на месяц закрыли даркстор «Самоката»

В Тюмени на 30 суток приостановили работу даркстора (места, где хранят продукты и собирают заказы) сервиса доставки "Самокат". Об этом URA.RU сообщил житель дома, где располагался склад. Причиной закрытия, по его словам, стали тараканы и нарушения правил хранения продуктов.
"Даркстор "Самоката" на Харьковской, 27 закрыли на 30 суток. Была проверка Роспотребнадзора. Когда помещение опечатывали, сказали, что нашли там тараканов. Также продукты хранились в нарушение санитарных норм", — рассказал житель дома.
URA.RU направило запросы в пресс-службу сервиса, а также в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответы ожидаются.
Ранее агентство писало, что в Тюмени временно закрывали магазины сети "Светофор". В торговых точках обнаружили продукты со следами плесени и просроченную еду.
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