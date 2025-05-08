08 мая 2025

В тюменских магазинах сети «Светофор» нашли просроченные продукты с плесенью

© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть магазинов «Светофор» в Тюменской области оштрафовали на 300 тыс. рублей
Сеть магазинов «Светофор» в Тюменской области оштрафовали на 300 тыс. рублей Фото:

В магазинах компании «Торгсервис 72», которой в Тюмени принадлежат торговые точки сети «Светофор», нашли продукты со следами плесени и просроченную еду. Информация об этом указана на официальном сайте арбитражного суда Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что организацию оштрафовали на 300 тыс. рублей.

«В магазине „Светофор“ по адресу г.Тюмень, ул.Камчатская, д.191Б на товаре: творожок с клубникой м.д.ж.9% 250гр., 27.12.2024 года, срок годности 35 суток, на трех упаковках творожка имеется плесень на продукте (внутри упаковки, на творожке). В магазине „Светофор“ по адресу: р. п. Голышманово, ул. Ленина, д. 137 на момент осмотра 22.01.2025 установлена реализация пищевых продуктов с истекшим сроком годности», — указано в судебном решении.

В середине января в тюменских магазинах торговой «Светофор» начались проверки. Затем из-за грубых нарушений безопасности пищевой продукции были закрыты семь магазинов по всей области. Торговым точкам дали от 40 до 60 суток на устранение нарушений. К концу февраля они начали открываться. К тому моменту было известно о почти тысяче нарушений. Позже компанию «Торгсервис 72», которой принадлежат магазины «Светофор», оштрафовали на 300 тыс. рублей.

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В магазинах компании «Торгсервис 72», которой в Тюмени принадлежат торговые точки сети «Светофор», нашли продукты со следами плесени и просроченную еду. Информация об этом указана на официальном сайте арбитражного суда Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что организацию оштрафовали на 300 тыс. рублей. «В магазине „Светофор“ по адресу г.Тюмень, ул.Камчатская, д.191Б на товаре: творожок с клубникой м.д.ж.9% 250гр., 27.12.2024 года, срок годности 35 суток, на трех упаковках творожка имеется плесень на продукте (внутри упаковки, на творожке). В магазине „Светофор“ по адресу: р. п. Голышманово, ул. Ленина, д. 137 на момент осмотра 22.01.2025 установлена реализация пищевых продуктов с истекшим сроком годности», — указано в судебном решении. В середине января в тюменских магазинах торговой «Светофор» начались проверки. Затем из-за грубых нарушений безопасности пищевой продукции были закрыты семь магазинов по всей области. Торговым точкам дали от 40 до 60 суток на устранение нарушений. К концу февраля они начали открываться. К тому моменту было известно о почти тысяче нарушений. Позже компанию «Торгсервис 72», которой принадлежат магазины «Светофор», оштрафовали на 300 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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