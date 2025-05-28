Военэксперт Кнутов: ВСУ нашли новую тактику для атак по России

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В РФ заявили о необходимости наращивать удары по местам сборки дронов ВСУ
В РФ заявили о необходимости наращивать удары по местам сборки дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ответ на возрастающую угрозу атак беспилотников со стороны Украины, Россия должна нарастить количество установок противовоздушной обороны (ПВО) в европейской части страны. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Чтобы минимизировать риски, стоит подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки ПВО, потому что массовость налетов, скорее всего, будет увеличиваться», — отметил Кнутов для газеты «Взгляд». По его словам, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) применяют новую тактику, используя кустарно собранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для отвлечения российских систем ПВО, в то время как более совершенные дроны, изготовленные на Западе, наносят удары по стратегическим объектам.

Эксперт подчеркнул, что при таких налетах перехватить все цели очень сложно, и прорыв беспилотников обязательно будет. Он также призвал к активизации производства средств ПВО и организации дополнительных курсов для подготовки специалистов в области противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия существенно увеличила производство собственных беспилотников, включая «Герань», и применяет их массово для ударов по территории Украины. По информации The Economist, атаки роями дронов создают серьезные трудности для украинской ПВО, испытывающей нехватку ракет и ресурсов. Эти изменения в тактике обеих сторон приводят к эскалации применения беспилотников и требуют адаптации систем противовоздушной обороны.

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В ответ на возрастающую угрозу атак беспилотников со стороны Украины, Россия должна нарастить количество установок противовоздушной обороны (ПВО) в европейской части страны. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. «Чтобы минимизировать риски, стоит подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки ПВО, потому что массовость налетов, скорее всего, будет увеличиваться», — отметил Кнутов для газеты «Взгляд». По его словам, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) применяют новую тактику, используя кустарно собранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для отвлечения российских систем ПВО, в то время как более совершенные дроны, изготовленные на Западе, наносят удары по стратегическим объектам. Эксперт подчеркнул, что при таких налетах перехватить все цели очень сложно, и прорыв беспилотников обязательно будет. Он также призвал к активизации производства средств ПВО и организации дополнительных курсов для подготовки специалистов в области противовоздушной и противоракетной обороны. Ранее западные СМИ сообщали, что Россия существенно увеличила производство собственных беспилотников, включая «Герань», и применяет их массово для ударов по территории Украины. По информации The Economist, атаки роями дронов создают серьезные трудности для украинской ПВО, испытывающей нехватку ракет и ресурсов. Эти изменения в тактике обеих сторон приводят к эскалации применения беспилотников и требуют адаптации систем противовоздушной обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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