25 мая 2025

The Economist: Россия сможет наносить удары по Украине с применением тысячи БПЛА

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Главной проблемой для Украины становится именно количество российских дронов
Главной проблемой для Украины становится именно количество российских дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия может увеличить удары по территории Украины с использованием беспилотников типа «Герань» до тысячи единиц за одну атаку. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на свои источники в оборонной сфере. По данным издания, наращивание производства БПЛА в России создает серьезные вызовы для украинских систем противовоздушной обороны.

«Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, что предполагает, что атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью», — приводит The Economist слова своих источников. В материале отмечается, что главной проблемой для Украины становится именно количество российских дронов, с которым существующие системы ПВО не справляются. Как подчеркивают авторы публикации: «Даже если Украине удастся вдруг стабилизировать линию фронта на востоке, трудности с защитой неба только возрастут».

Журналисты отмечают, что Россия находит новые способы преодолеть украинскую противовоздушную оборону, которая сталкивается с нехваткой ракет-перехватчиков и изменением тактики со стороны РФ. Кроме того, ситуация осложняется ограничениями на поставки вооружений со стороны США.

Ранее западные издания сообщали, что Россия опередила Украину в производстве и применении беспилотников, включая новые оптоволоконные модели, которые сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. По данным The Times, это изменило баланс сил на линии фронта и создало дополнительные сложности для украинских военных, сталкивающихся с нехваткой средств противодействия новым типам российских дронов.

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Россия может увеличить удары по территории Украины с использованием беспилотников типа «Герань» до тысячи единиц за одну атаку. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на свои источники в оборонной сфере. По данным издания, наращивание производства БПЛА в России создает серьезные вызовы для украинских систем противовоздушной обороны. «Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, что предполагает, что атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью», — приводит The Economist слова своих источников. В материале отмечается, что главной проблемой для Украины становится именно количество российских дронов, с которым существующие системы ПВО не справляются. Как подчеркивают авторы публикации: «Даже если Украине удастся вдруг стабилизировать линию фронта на востоке, трудности с защитой неба только возрастут». Журналисты отмечают, что Россия находит новые способы преодолеть украинскую противовоздушную оборону, которая сталкивается с нехваткой ракет-перехватчиков и изменением тактики со стороны РФ. Кроме того, ситуация осложняется ограничениями на поставки вооружений со стороны США. Ранее западные издания сообщали, что Россия опередила Украину в производстве и применении беспилотников, включая новые оптоволоконные модели, которые сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. По данным The Times, это изменило баланс сил на линии фронта и создало дополнительные сложности для украинских военных, сталкивающихся с нехваткой средств противодействия новым типам российских дронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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