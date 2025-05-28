URA.RU узнало, как подростки в Байкальске купили алкоголь на вечеринку, которая закончилась резней

Заказ на алкоголь для подростков в Байкальске был оформлен через интернет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подростки заказали алкоголь через интернет
Подростки заказали алкоголь через интернет Фото:
новость из сюжета
Вечеринка подростков в Байкальске закончилась гибелью пятерых человек

Подростки, которые стали жертвами вооруженного нападения во время вечеринки в Байкальске Иркутской области, заказали алкоголь через интернет, а выкупил его совершеннолетний молодой человек. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Заказ был оформлен через интернет, а выкупил его совершеннолетний молодой человек, который установлен. В настоящее время с ним работают», — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что проверять продавца на предмет незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним не будут, поскольку товар был передан лицу старше 18 лет, и с точки зрения закона нарушений нет.

Источник также уточнил, что среди потерпевших все были школьниками, за исключением одной погибшей и нападавшего — оба являлись студентами техникума. По данным прокуратуры Иркутской области, четверо пострадавших сейчас находятся в состоянии средней тяжести, за исключением одного — он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Трагедия в Байкальске произошла в ночь на 28 мая, когда в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» один из участников вечеринки напал на остальных с ножом. В результате погибли пятеро подростков (включая его самого), еще четверо были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям, в том числе по факту вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия. Ход расследования находится под контролем главы СК России Александра Бастрыкина. Подробнее о ситуации — в  сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подростки, которые стали жертвами вооруженного нападения во время вечеринки в Байкальске Иркутской области, заказали алкоголь через интернет, а выкупил его совершеннолетний молодой человек. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «Заказ был оформлен через интернет, а выкупил его совершеннолетний молодой человек, который установлен. В настоящее время с ним работают», — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что проверять продавца на предмет незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним не будут, поскольку товар был передан лицу старше 18 лет, и с точки зрения закона нарушений нет. Источник также уточнил, что среди потерпевших все были школьниками, за исключением одной погибшей и нападавшего — оба являлись студентами техникума. По данным прокуратуры Иркутской области, четверо пострадавших сейчас находятся в состоянии средней тяжести, за исключением одного — он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Трагедия в Байкальске произошла в ночь на 28 мая, когда в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» один из участников вечеринки напал на остальных с ножом. В результате погибли пятеро подростков (включая его самого), еще четверо были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям, в том числе по факту вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия. Ход расследования находится под контролем главы СК России Александра Бастрыкина. Подробнее о ситуации — в  сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...