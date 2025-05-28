URA.RU узнало, как подростки в Байкальске купили алкоголь на вечеринку, которая закончилась резней

Подростки, которые стали жертвами вооруженного нападения во время вечеринки в Байкальске Иркутской области, заказали алкоголь через интернет, а выкупил его совершеннолетний молодой человек. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.
«Заказ был оформлен через интернет, а выкупил его совершеннолетний молодой человек, который установлен. В настоящее время с ним работают», — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что проверять продавца на предмет незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним не будут, поскольку товар был передан лицу старше 18 лет, и с точки зрения закона нарушений нет.
Источник также уточнил, что среди потерпевших все были школьниками, за исключением одной погибшей и нападавшего — оба являлись студентами техникума. По данным прокуратуры Иркутской области, четверо пострадавших сейчас находятся в состоянии средней тяжести, за исключением одного — он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Трагедия в Байкальске произошла в ночь на 28 мая, когда в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» один из участников вечеринки напал на остальных с ножом. В результате погибли пятеро подростков (включая его самого), еще четверо были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям, в том числе по факту вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия. Ход расследования находится под контролем главы СК России Александра Бастрыкина. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.
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