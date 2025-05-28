Стали известны подробности экскурсии в монумент «Родина-мать», где погиб ректор МГАФК

Экскурсия в монумент «Родина-мать зовет!», в ходе которой скончался ректор Московской государственной академии физической культуры, признана законной. Об этом сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».
«В соответствии с утвержденной инструкцией был разрешен допуск представителей официальной делегации внутрь скульптуры „Родина-мать зовет!“ в целях ознакомительного осмотра», — рассказали в музее-заповеднике «Газете.Ru». По информации музея, перед экскурсией всем участникам разъяснили меры безопасности и правила поведения внутри памятника.
Инцидент произошел 22 мая 2025 года. В тот день официальная делегация Волгоградской государственной академии физической культуры посетила монумент с экскурсией. Во время спуска по внутренним лестницам одному из посетителей стало плохо. Сотрудники музея оперативно оказали первую помощь пострадавшему и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Несмотря на предпринятые усилия, мужчина скончался до приезда врачей. Причиной смерти, предварительно, стал оторвавшийся тромб.
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