Германия собирается усилить давление на Россию, чтобы ослабить Москву ради продвижения переговоров. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Мы будем усиливать давление на Россию, чтобы ослабить военную машину Москвы и проложить путь к переговорам», — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция мероприятия опубликована на youtube-канале Офиса президента Украины.
Он также выразил уверенность, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в военной и дипломатической сферах. Мерц добавил, что Германия готова пойти на все, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не смог снова начать работу.
Фридрих Мерц возглавил федеральное правительство Германии, заняв пост канцлера после того, как блок ХДС/ХСС одержал победу на выборах и сформировал коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). В своем первом выступлении на новом посту он выразил намерение превратить бундесвер в наиболее мощную военную силу Европы, пообещав обеспечить необходимое финансирование и отметив важность укрепления оборонных возможностей государства в условиях изменяющейся международной обстановки.
Кроме того, Мерц заявил о поддержке поставок вооружения Украине и выступил за проведение реформ в оборонной сфере. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление канцлера Фридриха Мерца о восстановлении статуса Германии как ведущей военной державы Европы, отметил, что подобные высказывания свидетельствуют о неспособности немецкого руководства извлекать уроки из прошлого.
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