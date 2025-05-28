Мерц сделал дерзкое заявление о России

Мерц: Германия будет усиливать давление на Россию
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Мерц сделал заявление о намерении ослабить Москву
Мерц сделал заявление о намерении ослабить Москву Фото:

Германия собирается усилить давление на Россию, чтобы ослабить Москву ради продвижения переговоров. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц

«Мы будем усиливать давление на Россию, чтобы ослабить военную машину Москвы и проложить путь к переговорам», — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция мероприятия опубликована на youtube-канале Офиса президента Украины.

Он также выразил уверенность, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в военной и дипломатической сферах. Мерц добавил, что Германия готова пойти на все, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не смог снова начать работу. 

Фридрих Мерц возглавил федеральное правительство Германии, заняв пост канцлера после того, как блок ХДС/ХСС одержал победу на выборах и сформировал коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). В своем первом выступлении на новом посту он выразил намерение превратить бундесвер в наиболее мощную военную силу Европы, пообещав обеспечить необходимое финансирование и отметив важность укрепления оборонных возможностей государства в условиях изменяющейся международной обстановки.

Кроме того, Мерц заявил о поддержке поставок вооружения Украине и выступил за проведение реформ в оборонной сфере. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление канцлера Фридриха Мерца о восстановлении статуса Германии как ведущей военной державы Европы, отметил, что подобные высказывания свидетельствуют о неспособности немецкого руководства извлекать уроки из прошлого.

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Германия собирается усилить давление на Россию, чтобы ослабить Москву ради продвижения переговоров. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.  «Мы будем усиливать давление на Россию, чтобы ослабить военную машину Москвы и проложить путь к переговорам», — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция мероприятия опубликована на youtube-канале Офиса президента Украины. Он также выразил уверенность, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в военной и дипломатической сферах. Мерц добавил, что Германия готова пойти на все, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не смог снова начать работу.  Фридрих Мерц возглавил федеральное правительство Германии, заняв пост канцлера после того, как блок ХДС/ХСС одержал победу на выборах и сформировал коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). В своем первом выступлении на новом посту он выразил намерение превратить бундесвер в наиболее мощную военную силу Европы, пообещав обеспечить необходимое финансирование и отметив важность укрепления оборонных возможностей государства в условиях изменяющейся международной обстановки. Кроме того, Мерц заявил о поддержке поставок вооружения Украине и выступил за проведение реформ в оборонной сфере. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление канцлера Фридриха Мерца о восстановлении статуса Германии как ведущей военной державы Европы, отметил, что подобные высказывания свидетельствуют о неспособности немецкого руководства извлекать уроки из прошлого.
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