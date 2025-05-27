27 мая 2025

Лавров: амбиции Мерца в военной сфере симптоматичны

© Служба новостей «URA.RU»
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Лавдров считает, что история ничему не научила Мерца
Лавдров считает, что история ничему не научила Мерца Фото:

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о восстановлении статуса Германии как ведущей военной силы в Европе свидетельствуют о том, что история ничему не научила немецкое руководство. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», — заявил Лавров на совместной пресс-конференции по завершении переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По словам главы МИД РФ, Европа вновь избрала для себя путь поддержки идей, схожих с нацистскими, чтобы предпринять попытку нанести России стратегическое поражение.

Фридрих Мерц занял пост канцлера Германии после победы блока ХДС/ХСС на выборах и формирования коалиции с СДПГ. В своей первой речи он заявил о намерении сделать бундесвер самой сильной армией Европы, пообещав выделить необходимые финансовые ресурсы и подчеркнув важность укрепления обороноспособности страны на фоне изменяющейся геополитической ситуации. Мерц также поддерживает поставки вооружений Украине и реформу оборонного сектора.

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Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о восстановлении статуса Германии как ведущей военной силы в Европе свидетельствуют о том, что история ничему не научила немецкое руководство. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. «Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», — заявил Лавров на совместной пресс-конференции по завершении переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По словам главы МИД РФ, Европа вновь избрала для себя путь поддержки идей, схожих с нацистскими, чтобы предпринять попытку нанести России стратегическое поражение. Фридрих Мерц занял пост канцлера Германии после победы блока ХДС/ХСС на выборах и формирования коалиции с СДПГ. В своей первой речи он заявил о намерении сделать бундесвер самой сильной армией Европы, пообещав выделить необходимые финансовые ресурсы и подчеркнув важность укрепления обороноспособности страны на фоне изменяющейся геополитической ситуации. Мерц также поддерживает поставки вооружений Украине и реформу оборонного сектора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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