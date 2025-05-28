Министр обороны Польши назвал Россию врагом

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: РФ наши враги, они все более агрессивны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Польше Россию считают врагом
В Польше Россию считают врагом Фото:

После своего визита в Соединенные Штаты, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто охарактеризовал Россию как «врага». Выступая перед журналистами на аэродроме в Варшаве, он заявил, что Российская Федерация все более агрессивна.

«Российская Федерация, наши враги, они все более агрессивны», — заявил Косиняк-Камыш. Его слова приводит РИА Новости.

Министр также выразил особое беспокойство в связи с недавними военно-морскими учениями России на Балтике. Он подчеркнул, что эти маневры начались накануне запланированных учений, которые должны провести НАТО и его союзники, включая Польшу. «Они направили свой флот, воздушные суда, демонстрируя свои возможности», — отметил он.

Ранее бывший коммодор ВМФ Великобритании Стив Джерми отмечал, что Запад недооценил предупреждения Москвы и допустил ошибку, не учитывая интересы России в сфере безопасности, что привело к росту напряженности. На фоне подобных заявлений в НАТО и ЕС обсуждаются меры по подготовке к возможному военному конфликту с Россией, а российская сторона связывает это с антироссийскими настроениями в западных странах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После своего визита в Соединенные Штаты, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто охарактеризовал Россию как «врага». Выступая перед журналистами на аэродроме в Варшаве, он заявил, что Российская Федерация все более агрессивна. «Российская Федерация, наши враги, они все более агрессивны», — заявил Косиняк-Камыш. Его слова приводит РИА Новости. Министр также выразил особое беспокойство в связи с недавними военно-морскими учениями России на Балтике. Он подчеркнул, что эти маневры начались накануне запланированных учений, которые должны провести НАТО и его союзники, включая Польшу. «Они направили свой флот, воздушные суда, демонстрируя свои возможности», — отметил он. Ранее бывший коммодор ВМФ Великобритании Стив Джерми отмечал, что Запад недооценил предупреждения Москвы и допустил ошибку, не учитывая интересы России в сфере безопасности, что привело к росту напряженности. На фоне подобных заявлений в НАТО и ЕС обсуждаются меры по подготовке к возможному военному конфликту с Россией, а российская сторона связывает это с антироссийскими настроениями в западных странах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...