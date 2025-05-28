Любителей клубники расстроили новостями о ценах: дешевле уже не будет

Экономист Кричевский: снижение цен на фрукты и ягоды в этом году маловероятно
© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды подорожают, в том числе, из-за роста тарифов по ЖКХ
Ягоды подорожают, в том числе, из-за роста тарифов по ЖКХ Фото:

В этом году снижение цен на фрукты и ягоды маловероятно из-за роста логистических и производственных расходов, сокращения импорта и неблагоприятной погоды. Об этом сообщил URA.RU экономист, доктор экономических наук Никита Кричевский, комментируя рост цен на данные продукты.

«[Подорожание фруктов и ягод связано] c непогодой, со снижением импортных поставок, с ростом затрат на логистику, с ростом внутренней себестоимости. [В эту стоимость включены также] затраты на склады, заработные платы, налоги. Так все вместе. Вот они подорожали <...> Прежнего уровня цен не будет», — заявил Кричевский в беседе с URA.RU.

Эксперт отметил, что снижение цен маловероятно, поскольку продукцию продолжают покупать даже по высоким ценам. По его словам, рассчитывать на летнюю дефляцию не стоит, напротив, ожидается дальнейший рост стоимости, связанный с двукратным увеличением тарифов ЖКХ с 1 июля.

Ранее российские потребители уже столкнулись с ростом цен на фрукты и ягоды — за год они подорожали на 26% из-за увеличения себестоимости у производителей и погодных аномалий, включая заморозки, которые могли повлиять на урожай. Несмотря на это, спрос на эти продукты остается высоким: количество покупок за первые четыре месяца года выросло более чем на 20%.

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин заявил, что снижение цен на фрукты и ягоды, за исключением яблок. На них цены могут начать падать в июле с появлением ранних сортов на юге, однако многое будет зависеть от спроса. Он отметил, что цены на клубнику могут начать снижаться с середины июня за счет урожая земляники, передает MK.RU.

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В этом году снижение цен на фрукты и ягоды маловероятно из-за роста логистических и производственных расходов, сокращения импорта и неблагоприятной погоды. Об этом сообщил URA.RU экономист, доктор экономических наук Никита Кричевский, комментируя рост цен на данные продукты. «[Подорожание фруктов и ягод связано] c непогодой, со снижением импортных поставок, с ростом затрат на логистику, с ростом внутренней себестоимости. [В эту стоимость включены также] затраты на склады, заработные платы, налоги. Так все вместе. Вот они подорожали <...> Прежнего уровня цен не будет», — заявил Кричевский в беседе с URA.RU. Эксперт отметил, что снижение цен маловероятно, поскольку продукцию продолжают покупать даже по высоким ценам. По его словам, рассчитывать на летнюю дефляцию не стоит, напротив, ожидается дальнейший рост стоимости, связанный с двукратным увеличением тарифов ЖКХ с 1 июля. Ранее российские потребители уже столкнулись с ростом цен на фрукты и ягоды — за год они подорожали на 26% из-за увеличения себестоимости у производителей и погодных аномалий, включая заморозки, которые могли повлиять на урожай. Несмотря на это, спрос на эти продукты остается высоким: количество покупок за первые четыре месяца года выросло более чем на 20%. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин заявил, что снижение цен на фрукты и ягоды, за исключением яблок. На них цены могут начать падать в июле с появлением ранних сортов на юге, однако многое будет зависеть от спроса. Он отметил, что цены на клубнику могут начать снижаться с середины июня за счет урожая земляники, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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