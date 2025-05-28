Эксперт объяснил резкий взлет цен на ягоды и фрукты

Российские потребители столкнулись с ощутимым подорожанием фруктов и ягод, цены подскочили на 26% за год. Эксперты связывают это с ростом себестоимости продукции у отечественных производителей и неблагоприятными погодными условиями.
«Отдельные агропроизводители и импортеры могут воспользоваться ситуацией», — цитирует «Коммерсант» руководителя Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров, намекая на возможные спекуляции на рынке. Погодные аномалии также не обошли стороной урожай. Источник агентства в садоводстве сообщает, что возвратные заморозки могут привести к потере до 15% урожая яблок в этом году. В Минсельхозе утверждают, что ущерб от заморозков меньше, чем в прошлом, но признают, что пострадало 5% общей площади многолетних насаждений.
Несмотря на возросшие цены, россияне не готовы отказываться от фруктов и ягод. Количество покупок за январь-апрель выросло более чем на 20%, что свидетельствует о высоком спросе на эти продукты. Забота о здоровье перевешивает финансовые соображения, и потребители готовы платить больше за витамины.
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