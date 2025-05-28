Мишустин освободил Максима Титова от должности замглавы Минсельхоза

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Максима Титова от должности заместителя министра сельского хозяйства. Решение было принято по просьбе самого Титова.
«Освободить Титова Максима Александровича от должности заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации по просьбе», — говорится в распоряжение. Оно находится на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что Титов сам попросил об отставке.
Максим Титов занимал пост замминистра с ноября 2023 года, куда был назначен после работы директором департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза. До этого он трудился в «Россельхозбанке», где с 2011 по 2019 год занимал различные должности, включая заместителя директора департамента крупного бизнеса. Титов родился в 1986 году в Узбекистане, окончил Финансовую академию при правительстве РФ и Институт профессиональной оценки.
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