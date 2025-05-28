28 мая 2025

Мэр Ульянченко: причины хлопка в Ставрополе выясняются

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция работает на месте ЧП
Полиция работает на месте ЧП Фото:

Глава города Ставрополя Иван Ульянченко назвал ЧП во дворе жилого дома — хлопком. Причины происшествия, в результате которого погибли два человека выясняются. Об этом мэр рассказал в соцсети.

«Рядом с жилым домом на улице Чехова 85/19 в Ставрополе, по предварительным данным, произошел хлопок. В результате инцидента погибли двое мужчин. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — написал Ульянченко в своем telegram-канале.

По словам мэра, видимых повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных автомобилей. Он добавил, что все экстренные службы города находятся на месте.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе неизвестный мужчина вечером 28 мая взорвал гранату во дворе дома. От взрыва погибли люди.

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Глава города Ставрополя Иван Ульянченко назвал ЧП во дворе жилого дома — хлопком. Причины происшествия, в результате которого погибли два человека выясняются. Об этом мэр рассказал в соцсети. «Рядом с жилым домом на улице Чехова 85/19 в Ставрополе, по предварительным данным, произошел хлопок. В результате инцидента погибли двое мужчин. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — написал Ульянченко в своем telegram-канале. По словам мэра, видимых повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных автомобилей. Он добавил, что все экстренные службы города находятся на месте. Ранее сообщалось, что в Ставрополе неизвестный мужчина вечером 28 мая взорвал гранату во дворе дома. От взрыва погибли люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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