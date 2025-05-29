Почему магнитная буря 30 мая 2025 заставит даже здоровых людей взяться за голову: прогноз

На этой неделе жителей России ожидает серьезное испытание — умеренная геомагнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, вероятность магнитной бури 30 мая 2025 года составляет 51%. Метеозависимым людям рекомендуется заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия -подробнее в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в конце мая 2025
Повышенная геомагнитная активность наблюдается на протяжении всей недели. Начало этому положила мощная вспышка на Солнце, произошедшая в ночь на 25 мая. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии оценили ее уровень как X1.1 — это высший класс солнечных вспышек, хотя и не максимальной мощности (максимум считается X9).
Примечательно, что эта вспышка была не единственной. В одной и той же активной области на Солнце за последние дни произошла целая серия вспышек меньшей мощности — класса М (средние). Последняя зафиксированная вспышка случилась вчера, 28 мая, в 20:14 по московскому времени и имела уровень C1.4, что классифицируется как обычная вспышка.
На текущий момент, 29 мая, новых солнечных вспышек не зарегистрировано, однако специалисты отмечают, что возможны геомагнитные возмущения с индексом Kp = 4.67. Это указывает на нестабильность магнитосферы Земли, вызванную недавней солнечной активностью.
Прогноз магнитной бури 30 мая 2025
По данным Лаборатории солнечной астрономии 30 мая 2025 года ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов по шкале Kp. Вероятность магнитной бури составляет 51%, вероятность геомагнитных возмущений — 35%, и лишь с вероятностью 14% магнитосфера останется спокойной.
Умеренная геомагнитная буря начнется в ночь с 29 на 30 мая и будет сохранять свою интенсивность на протяжении всего дня. Согласно почасовому прогнозу, максимальная активность будет наблюдаться в течение всего дня 30 мая, с индексом Kp = 5 в каждом трехчасовом промежутке (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 час).
Прогнозное значение индекса Ap (характеризует среднесуточную геомагнитную активность) на 30 мая составляет 10, а индекса F10.7 (характеризует солнечную активность) — 130, что указывает на повышенный уровень солнечной радиации.
Особенно настораживает продолжительность предстоящего геомагнитного шторма. По прогнозам, умеренная буря силой пять баллов сохранится не только 30 мая, но и 31 мая, а также 1 июня. Только со 2 июня ожидается некоторое снижение интенсивности до 4 баллов (малая геомагнитная буря), а к 3 июня — до 3 баллов (слабая геомагнитная буря).
Что такое магнитные бури
Магнитные бури представляют собой возмущения в магнитном поле Земли, вызванные солнечной активностью. Они возникают, когда корональные выбросы массы или быстрые потоки солнечного ветра достигают магнитосферы нашей планеты. Интенсивность геомагнитных бурь измеряется по шкале Kp от 1 до 9, где:
- 1-2 балла – отсутствие заметных возмущений
- 3 балла – слабая геомагнитная буря
- 4 балла – малая геомагнитная буря
- 5 баллов – умеренная геомагнитная буря
- 6 баллов – сильная геомагнитная буря
- 7 баллов – жесткий геомагнитный шторм
- 8-9 баллов – экстремальный шторм
Ожидаемая 30 мая буря в 5 баллов относится к категории умеренных. При такой интенсивности метеозависимые люди могут испытывать различные симптомы: головные боли, бессонницу, повышенную раздражительность, рассеянность и упадок сил.
Наиболее уязвимыми к воздействию магнитных бурь являются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Также маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.
Интересно, что реакция на магнитные бури индивидуальна. Одни люди плохо чувствуют себя за 2-3 дня до начала бури, другие — непосредственно во время нее, а третьи — через 1-2 дня после бури.
Как снизить влияние магнитных бурь
В дни геомагнитных возмущений специалисты рекомендуют соблюдать ряд правил, которые помогут минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм:
- Соблюдайте режим дня. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Полноценный сон (не менее 7-8 часов) поможет организму лучше справиться со стрессом.
- Ограничьте физические нагрузки. В дни магнитных бурь следует отказаться от интенсивных тренировок в пользу легкой физической активности – неспешных прогулок на свежем воздухе.
- Скорректируйте питание. Отдавайте предпочтение легкой пище, богатой витаминами и минералами. Ограничьте потребление соли, жирной и тяжелой пищи, откажитесь от алкоголя.
- Увеличьте потребление жидкости. Пейте больше чистой негазированной воды, травяных чаев, свежевыжатых соков.
- Избегайте стрессовых ситуаций. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте конфликтов и эмоциональных перегрузок.
- Будьте внимательны за рулем. В дни магнитных бурь увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий из-за снижения концентрации внимания и замедления реакции.
- Примите профилактические меры. Людям с хроническими заболеваниями следует заранее проконсультироваться с врачом о возможной корректировке принимаемых препаратов.
- Контролируйте артериальное давление. Измеряйте давление несколько раз в день и при необходимости принимайте назначенные врачом препараты.
- Уделите время релаксации. Медитация, дыхательные упражнения, спокойная музыка помогут снизить уровень стресса и улучшить самочувствие.
- Ограничьте время использования гаджетов. Электронные устройства могут усиливать негативное влияние магнитных бурь на организм.
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